Сам подзвонив прикордонникам: чоловік хотів незаконно перетнути кордон, але мало не потонув (фото)

У ДПСУ повідомили, що чоловік заблукав у болотистій місцевості і не міг самостійно вибратися. Тепер йому доведеться відповісти перед судом.

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Біля кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону врятували порушника, який під час спроби незаконного перетину кордону заблукав і ледь не потонув у болоті. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Зазначається, що в ніч на 24 жовтня стався дзвінок на гарячу лінію Державної прикордонної служби України, на яку звернувся 29-річний житель Івано-Франківської області. Він заявив, що хоче здатися прикордонникам. Чоловік зізнався, що намагався поза пунктами пропуску потрапити до Угорщини.

Як виявилося, ухилянт заблукав у болотистій місцевості та не міг самостійно вибратися. За координатами, наданими порушником, прикордонники з'ясували, що він перебуває на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби "Горонглаб".

Чоловік спробував перетнути кордон, але мало не потонув Фото: ДПСУ

У повідомленні йдеться, що незабаром група реагування знайшла чоловіка. Він вскочив у канал Чаронда і не зміг самостійно вибратися з болота. Прикордонники витягли порушника з води. Його доправили до прикордонного підрозділу, забезпечили сухим одягом і надали можливість висушити взуття й особисті речі.

У ДПСУ заявили, що тепер чоловікові доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України.

Нагадаємо, у держприкордонслужбі розповіли про зміну стратегії російських ДРГ на кордоні. За словами речника прикордонного відомства Андрія Демченка, якщо порівнювати з попередніми періодами — активність ворожих диверсантів значно знизилася, але вони намагаються нашкодити в інший спосіб.

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