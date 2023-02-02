Не только дроны-камикадзе: стало известно, какие БПЛА по зубам "Ловцу Шахедов" (видео)

Помимо иранских БПЛА Shahed, система способна бороться с российскими "Орланами" и другими беспилотниками, если они не слишком тяжелые.

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Объекты энергетической инфраструктуры в Украину начали защищать комплексы, получившие название "Ловцы Шахедов". Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказал в Facebook о возможностях технологии.

Cистема "Ловец Шахедов" обещает надежную защиту от всех типов вражеских летательных аппаратов весом до 500 кг, включая иранские дроны-камикадзе Shahed-136 и российские разведывательные "Орлан-10". Она может обнаруживать БПЛА в зоне площадью 5 квадратных километров с помощью радаров и блокировать сигналы управления средствами радиоэлектронной борьбы, чтобы затем отправить свои беспилотные перехватчики.

В комплекс входят дроны Fortem DroneHunter F700, развивающие скорость до 100 км/ч. У каждого из них есть по две сети, которые выстреливают и опутывают пропеллеры вражеских БПЛА на высоте до 5,5 км. Захваченные таким образом аппараты приземляются вместе с сетью на парашюте. DroneHunter F700 работает полностью автономно, хотя при необходимости оператор может перехватить управление и вести аппарат вручную.

Как отмечает Центр, системы, аналогичные "Ловцам Шахедов", уже используют страны НАТО. Эффективность работы комплексов оценивают в 85%, поэтому безопасность украинских объектов критической инфраструктуры должна существенно увеличиться.

27 января о прибытии "Ловцов Шахедов" в Украину сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. По его словам, украинские власти закупили шесть таких комплексов за 152 млн гривен, собранных в рамках благотворительной кампании, теперь их установят на энергетических объектах.

Накануне стало известно, что ВСУ получили новые мобильные комплексы для борьбы с российскими дронами. Они позволят обнаруживать местоположение беспилотников и принимать меры для их уничтожения. Система оборудована в грузовиках, поэтому ее можно легко перевозить с места на место, время развертывания занимает 20 минут.