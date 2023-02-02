Не тільки дрони-камікадзе: стало відомо, які БПЛА по зубах "Ловцю Шахедів" (відео)

Крім іранських БПЛА Shahed, система здатна боротися з російськими "Орланами" та іншими безпілотниками, якщо вони не надто важкі.

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Об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні почали захищати комплекси, які дістали назву "Ловці Шахедів". Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповів у Facebook про можливості технології.

Система "Ловець Шахедів" обіцяє надійний захист від усіх типів ворожих літальних апаратів вагою до 500 кг, включаючи іранські дрони-камікадзе Shahed-136 та російські розвідувальні "Орлан-10". Вона може виявляти БПЛА у зоні площею 5 квадратних кілометрів за допомогою радарів та блокувати сигнали керування засобами радіоелектронної боротьби, щоб потім відправити свої безпілотні перехоплювачі.

У комплекс входять дрони Fortem DroneHunter F700, що розвивають швидкість до 100 км/год. Кожен з них має дві сітки, які вистрілюють і обплутують пропелери ворожих БПЛА на висоті до 5,5 км. Захоплені в такий спосіб апарати приземляються разом із сіткою на парашуті. DroneHunter F700 працює повністю автономно, хоча за необхідності оператор може перехопити керування та вести апарат вручну.

Як зазначає Центр, системи, подібні до "Ловців Шахедів", уже використовують країни НАТО. Ефективність роботи комплексів оцінюють у 85%, тому безпека українських об'єктів критичної інфраструктури має суттєво збільшитись.

27 січня про прибуття "Ловців Шахедів" в Україну повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, українська влада закупила шість таких комплексів за 152 млн гривень, зібраних у межах благодійної кампанії, тепер їх встановлять на енергетичних об'єктах.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ отримали нові мобільні комплекси для боротьби з російськими дронами. Вони дозволять виявляти місце розташування безпілотників і вживати заходів для їх знищення. Система обладнана у вантажівках, тому її можна легко перевозити з місця на місце, час розгортання займає 20 хвилин.