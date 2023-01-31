ЗСУ отримали нові мобільні комплекси для боротьби з російськими дронами: як працює

Система встановлюється всередині вантажівки та приводиться в дію за 20 хвилин, повідомляючи про наближення безпілотників.

Related video

Збройні Сили України отримали нові комплекси боротьби з безпілотниками, які використовує Росія. Подробиці у Facebook повідомила компанія "Інфозахист".

Комплекс дозволяє протидіяти безпілотникам у широкому спектрі радіочастот, виявляючи їхнє місце розташування та допомагаючи захисникам України оперативно вжити заходів для їх знешкодження. Повідомляється, що вони вже захищають артилерійські та інші бойові підрозділи ЗСУ. Зазначається також, що система має "значно збільшити поінформованість наших військових щодо навколишнього радіоелектронного стану".

Устаткування встановлене всередині вантажного автомобіля, де оператор може комфортно працювати та передавати інформацію. Розгортання системи займає близько 20 хвилин. Судячи з фото, ЗСУ отримали як мінімум три такі вантажівки.

[ + – ] Вантажівки з антидроновими комплексами, передані ЗСУ Фото: Facebook

Як повідомляє "Інфозахист", комплекси підготували за допомогою Управління радіоелектронної та кіберборотьби Командування сил підтримки ЗСУ, а також волонтерів та закордонних партнерів. Останні надали українцям найсучасніше високотехнологічне обладнання.

"Цю війну, без перебільшення, можна назвати першою масштабною війною дронів. Вони відіграють найважливішу роль у процесі моніторингу наземної ситуації, виявлення наземних цілей, наведення артилерії і т.д. Своєчасне їх виявлення та визначення розташування дозволяє нашим передовим частинам швидко відреагувати і прийняти відповіді заходи", — наголосила компанія у своєму посту.

Раніше писали, як системи боротьби з російськими дронами захищають небо України. Компанія Edgesource у 2022 році безплатно передала обладнання власного виробництва на суму близько $2 млн: Windtalker виявляє БПЛА та операторів у радіусі 35 км, а Dowding зазначає дані на цифровій карті.

У січні писали про нову систему Leonidas, яка вражає дрони мікрохвилями НВЧ-діапазону. Її можна встановити на бойову машину Stryker, щоб збільшити мобільність.