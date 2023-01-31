ВСУ получили новые мобильные комплексы для борьбы с российскими дронами: как работает

Система устанавливается внутри грузовика и приводится в действие за 20 минут, сообщая о приближении беспилотников.

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Вооруженные силы Украины получили новые комплексы для борьбы с беспилотниками, которые использует Россия. Подробности в Facebook сообщила компания "Інфозахист".

Комплекс позволяет противодействовать беспилотникам в широком спектре радиочастот, обнаруживая их местоположение и помогая защитникам Украины оперативно принять меры для их обезвреживания. Сообщается, что они уже защищают артиллерийские и другие боевые подразделения ВСУ. Отмечается также, что система должна "значительно увеличить информированность наших военных об окружающей радиоэлектронной обстановке".

Оборудование установлена внутри грузового автомобиля, где оператор может комфортно работать и передавать информацию. Развертывание системы занимает около 20 минут. Судя по фото, ВСУ получили как минимум три таких грузовика.

[ + – ] Грузовики с антидроновыми комплексами, переданные ВСУ Фото: Facebook

Как сообщает "Інфозахист", комплексы подготовили с помощью Управления радиоэлектронной и киберборьбы Командования сил поддержки ВСУ, а также волонтеров и зарубежных партнеров. Последние предоставили украинцам современное высокотехнологичное оборудование.

"Эту войну, без преувеличения, можно назвать первой масштабной войной дронов. Они играют важнейшую роль в процессе мониторинга наземной обстановки, выявления наземных целей, наведения артиллерии и т.д. Своевременное их выявление и определение местоположения позволяет нашим передовым частям быстро отреагировать и принять ответные меры", — подчеркнула компания в своем посте.

Ранее писали, как системы для борьбы с российскими дронами защищают небо Украины. Компания Edgesource в 2022 году бесплатно передала оборудование собственного производства на сумму около $2 млн: Windtalker обнаруживает БПЛА и операторов в радиусе 35 км, а Dowding отмечает данные на цифровой карте.

В январе писали о новой системе Leonidas, поражающей дроны микроволнами СВЧ-диапазона. Ее можно установить на боевую машину Stryker, чтобы увеличить мобильность.