Как системы для борьбы с российскими дронами защищают небо Украины: подробности

В компании Edgesource рассказали, что американские технологии помогают защищать украинские города почти с самого начала вторжения ВС РФ.

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Американская корпорация Edgesource в 2022 году бесплатно передала Украине технологии для защиты от дронов на сумму около $2 млн. 23 января организация раскрыла подробности в пресс-релизе, опубликованном на сайте GlobeNewswire.

Edgesource передала украинской армии системы Windtalker и платформу Dowding. Технология Windtalker обнаруживает дроны, а также их операторов и других объектов на расстоянии более 35 км. Она позволяет определять местонахождение небольших БПЛА, их тип, серийный номер, скорость, высоту, траекторию полета. Подготовка оборудования к работе занимает до 30 мин.

[ + – ] Оборудование системы Windtalker от Edgesource

Dowding предоставляет собой единую операционную платформу, которая быстро и безопасно отображает и анализирует активность небольших БПЛА, предоставляя аналитические отчеты в реальном времени в виде цифровой карты. Операторы с минимальной подготовкой могут развернуть и использовать Dowding менее чем за час. Стоит отметить, что обе системы объединяются в одну платформу под названием EdgesourceX.

[ + – ] Система Dowding от Edgesource

"Учитывая возможности нашей системы Windtalker и Dowding, мы заранее знали, что можем помочь, и передача этих систем в подарок Украине в начале конфликта была правильным решением для защиты украинских городов, мирных жителей и передовых подразделений", — высказался главный операционный директор Edgesource Джо Урбаниак.

Ранее The New York Times писали, что минимум две американские компании Blue Halo и Edgesource передали Украине технологии для поиска БПЛА. Они позволяют не только обнаруживать летательные аппараты в небе, но и отличать украинские от российских.

В декабре Edgesource вывела свою антидроновую технологию на коммерческий рынок. Около 25 лет компания предоставляла оборудование исключительно правительственным ведомствам США, а теперь будет сотрудничать и с частными предприятиями.