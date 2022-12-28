США действуют по трем направлениям: NYT о помощи Украине в борьбе с дронами-камикадзе

Попытка Штатов блокировать производство и доступ Ирана к западным технологиям является сложной задачей. Не менее сложно найти и уничтожить пусковую установку с дронами-камикадзе.

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Администрация Джо Байдена предпринимает широкие усилия, чтобы блокировать возможности Ирана по производству беспилотников, которые он поставляет в РФ. Об этом сообщает The New York Times.

Ряд сотрудников разведки в Европе, США и на Ближнем Востоке описали деятельность Штатов, направленную на подавление способности Ирана производить беспилотники и дроны-камикадзе. Американцы работают сразу по трем направлениям:

блокировка возможности приобретения западных технологий

помощь ВСУ в уничтожении мест запусков дронов-камикадзе

пресечение способности производить дроны в Иране

Однако в издании пишут, что все три подхода имеют свои трудности. Лишить Иран возможности приобретать западные детали такая же сложная задача как и подавление ядерной программы. Пусковые установки для дронов-камикадзе постоянно маневрируют, поэтому их сложно вычислить. Также трудно ограничить производство БПЛА так как оно рассредоточено по всей стране.

Для борьбы с Ираном США привлекают своего давнего союзника — Израиль, с которым они вместе противодействуют иранской ядерной программе. Помимо этого Штаты не прекращают работы в попытках оборвать цепочки поставок товаров двойного назначения в Иран. Регулярно накладываются санкции против Тегерана.

Как минимум две американские компании Blue Halo и Edgesource Corporation передали в Украину свои технологии, которые должны помогать обнаруживать дроны-камикадзе на расстоянии более 30 км в воздушном пространстве Украины. При этом есть возможность отличить российские БПЛА от украинских.

Напомним, 23 декабря в "Информационном сопротивлении" сообщили, что РФ завезла в Крым партию БПЛА Mohajer-6. Их можно использовать вместе с Shahed-136.

21 декабря в СМИ писали, что Тегеран обходит санкции и закупает западные технологии.