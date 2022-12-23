Россияне завезли в Крым партию дронов Mohajer-6: как они вооружены и чем опасны (видео)

Операторы ВС РФ проходят обучение и вскоре могут использовать Mohajer-6 вместе с БПЛА Shahed.

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Российские войска разместили в Крыму партию иранских беспилотников Mohajer-6 и обучают операторов для управления ими. Об этом в Facebook сообщил военный аналитик из группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его информации, летом Кремль запросил у Ирана партию Mohajer-6, и с конца августа в Россию доставили от 10-ти до 15-ти таких аппаратов. Недавно дроны перебросили в Крым самолетами И-76МД, а в настоящее время фиксируются полеты над полуостровом. Предполагается, что российские операторы тренируются и вскоре смогут применить беспилотники на поле боя вместе с дронами-камикадзе Shahed ("Герань-2").

Боевой дрон Mohajer-6 из Ирана: что известно

Mohajer-6 считается многофункциональным БПЛА, предназначенным как для нанесения ударов, так и для ведения разведки. Иран запустил серийное производство таких аппаратов в феврале 2018 года, а сегодня на вооружении иранской армии состоят от 60 до 75 единиц. Дрон оснащается многоспектральным оборудованием для съемки и может нести до 4-х управляемых авиационных бомб или ракет.

[ + – ] Что известно о дроне Mohajer-6

Взлетная масса Mohajer-6 составляет около 600 кг, из них на полезную нагрузку приходится, по одним данным, 100 кг, а по другим — 70 кг или меньше. Размах крыльев аппарата составляет примерно 10 м, а длина — 6 м. Как отмечает Константин Машовец, из-за довольно больших размеров радиолокационные станции и радары смогут легко обнаружить их в небе.

Данные о дальности действия Mohajer-6 также расходятся, некоторые источники называют 200 км, тогда как другие — 500 км. Похожая ситуация с продолжительностью полета: производитель заявил 12 ч, эксперты "сокращают" ее до 6-8 ч.

Mohajer-6 уже применялся ВС РФ в Украине

Обозреватель добавил, что российская армия уже применяла такие беспилотники на территории Украины. 23 сентября 2022 зенитное подразделение воздушного командования "Юг" впервые сбило Mohajer-6 у побережья Черного моря неподалеку от Одессы. В начале октября СМИ обнародовали фото сбитого БПЛА, на которых аналитики заметили иранские управляемые авиабомбы типа Ghaem-5, вероятно, подготовленные для сброса на украинский город.

"Это некий персидский аналог "Байрактара", способный эффективно действовать только в условиях слабой, или не боеготовой системы противовоздушной обороны, — о чем, россияне сегодня могут только мечтать, однако упорно тренируют свой персонал к их боевому применению в Крыму и даже время от времени пробуют посылать этих "мохеров" в боевые рейды. Поэтому сегодня существует достаточно высокая вероятность того, что мы еще неоднократно увидим этих "мохеров" в своем воздушном пространстве", — подытожил эксперт.

Ранее украинские эксперты представили результаты исследования дронов, сбитых ВСУ. Помимо российских моделей, оккупанты используют также иранские Shahed-136 и Mohajer-6, оснащенные иностранными деталями.

Двадцать второго декабря ОК "Юг" раскрыл, сколько иранских дронов осталось у ВС РФ. По подсчетам специалистов, недавно Россия получила от Ирана партию из 250 летательных аппаратов, 50 из которых уже успела потратить.