"Нужно прервать поставки": военные раскрыли, из чего состоят российские БПЛА (видео)

Россия использует против украинцев дроны с зарубежными камерами, навигацией, передатчиками, двигателями и другими комплектующими двойного назначения.

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Большая часть сбитых и захваченных в Украине беспилотников состоят из иностранных комплектующих. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины изучил российские аппараты и представил результаты исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники на пресс-конференции Центра исследования вооружений в Одессе, передает "5 канал".

За время полномасштабной войны украинским военным удалось захватить множество БПЛА, которые россияне запустили на территорию Украины, среди них выделаяются российские модели "Орлан-10", "Гранат", "Элерон 3 SV", а также иранские Shahed-136 и Mohajer-6, которые продемонстрировал Генштаб. После удачного захвата солдаты отправляют аппараты специалистам Центра исследования вооружений для разборки и анализа.

"Практически все комплектующие, которые обеспечивают фото- и видеосъемку, управление аппаратом в воздухе, передачу данных по разным каналам, GPS-навигацию, в российских беспилотных аппаратах иностранного происхождения", — рассказал Спикер Центра полковник Александр Заруба. — "По нашему мнению, эффективнее было бы приложить больше усилий для прерывания цепочек поставки комплектующих для таких дронов".

Чаще всего ВСУ сбивают "Орлан-10" — российские разведывательные беспилотники-самолеты с расмахом крыла около трех метров. Эксперты изучили один из таких аппаратов, сбитый в Киевской области, и установили, что только блок системы навигации в нем произведен в России, а все остальное поступило из-за рубежа. Большинство комплектующих "Орлана" изготовлены в США и Европе, но их можно купить в открытом доступе, включая двигатель и приемники фирмы Edge On Technology.

В руки специалистов попал также российский БПЛА "Гранат-3", который военные используют для разведки и патрулирования. Как и в случае с "Орланом", практически все комплектующие аппарата зарубежного происхождения. Аналогичная ситуация и с моделью "Элерон-СВ".

"Особенность в том, что радиоэлектронные компоненты имеют двойное назначение, то есть может использоваться где угодно", — подчеркнул Андрей Шишацкий, начальник отдела исследований роботизированных систем Центра.

Иностранные комплектующие также обнаружили в иранских дрона Shahed-136 и Mohajer-6, которые ВС РФ использует для нанесения ударов по гражданским объектам в Украине. Россияне скрывают происхождение БПЛА, полученных из Ирана, но специалисты идентифицировали их по характерным элементам конструкции.

Ранее эксперты из Reuters, российского СМИ iStories и сотрудники Королевского института объединенных вооружений Великобритании отследили цепочку поставок деталей для БПЛА "Орлан-10". Как оказалось, комплектующие попадают в РФ в обход санкций через Гонконг и США.