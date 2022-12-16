"Потрібно перервати постачання": військові розкрили, з чого складаються російські БПЛА (відео)

Росія використовує проти українців дрони із закордонними камерами, навігацією, передавачами, двигунами й іншими комплектуючими подвійного призначення.

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Більшість збитих і захоплених в Україні безпілотників складаються з іноземних комплектуючих. Генеральний штаб Збройних сил України вивчив російські апарати та представив результати досліджень трофейного та перспективного озброєння і військової техніки на пресконференції Центру дослідження озброєнь в Одесі, передає "5 канал".

За час повномасштабної війни українським військовим вдалося захопити безліч БПЛА, які росіяни запустили на територію України, серед них виділяються російські моделі "Орлан-10", "Гранат", "Елерон 3 SV", а також іранські Shahed-136 та Mohajer-6, які продемонстрував Генштаб. Після вдалого захоплення солдати розбору й аналізу.

"Практично всі комплектуючі, які забезпечують фото- та відеозйомку, керування апаратом у повітрі, передавання даних по різних каналах, GPS-навігацію, у російських безпілотних апаратах іноземного походження", — розповів Спікер Центру полковник Олександр Заруба. — "На нашу думку, ефективніше було б докласти більше зусиль для переривання ланцюжків постачання комплектуючих для таких дронів".

Найчастіше ЗСУ збивають "Орлан-10" — російські розвідувальні безпілотники-літаки з розмахом крила майже три метри. Експерти вивчили один із таких апаратів, збитий у Київській області, та встановили, що лише блок системи навігації в ньому зроблено в Росії, а все інше надійшло з-за кордону. Більшість комплектуючих "Орлана" виготовлено у США та Європі, але їх можна купити у відкритому доступі, враховуючи двигун і приймачі фірми Edge On Technology.

До рук фахівців потрапив також російський БПЛА "Гранат-3", який військові використовують для розвідки та патрулювання. Як і у випадку з "Орланом", практично всі комплектуючі апарату закордонного походження. Аналогічна ситуація з моделлю "Елерон-СВ".

"Особливість у тому, що радіоелектронні компоненти мають подвійне призначення, тобто може використовуватися будь-де", — підкреслив Андрій Шишацький, начальник відділу досліджень роботизованих систем Центру.

Іноземні комплектуючі також виявили в іранських дронах Shahed-136 і Mohajer-6, які ЗС РФ використовує для завдання ударів по цивільних об'єктах в Україні. Росіяни приховують походження БПЛА, отриманих з Ірану, але фахівці ідентифікували їх за характерними елементами конструкції.

Раніше експерти з Reuters, російського ЗМІ iStories та співробітники Королівського інституту об'єднаних озброєнь Великої Британії відстежили ланцюжок постачання деталей для БПЛА "Орлан-10". Як з'ясувалося, комплектуючі потрапляють в РФ в обхід санкцій через Гонконг і США.