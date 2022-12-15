РФ отримує електроніку для дронів-убивць "Орлан" в обхід санкцій США: розслідування

Логістичний ланцюжок охоплює Земну кулю і фінальним пунктом призначення є Спеціальний технологічний центр у Санкт-Петербурзі.

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Росія продовжує виробляти сотні безпілотників завдяки ланцюжку поставок, що функціонує в обхід санкцій США, який відстежили журналісти з Reuters, російського ЗМІ iStories і співробітники Королівського інституту об'єднаних озброєнь. Розслідувачі стверджують, що ланцюжок поставок організували через офіс у Гонконгу та фірму у Флориді (США), пише reuters-com. Розслідування ґрунтується на аналізі митних декларацій і банківських виписок.

Компанія з Гонконгу постачає в РФ чіпи на мільйони доларів

Спеціальний технологічний центр (Санкт-Петербург, РФ) спеціалізується на виробництві військових БПЛА. Він опинився в списку санкцій США ще в 2017 році. У березні 2022 року уряд США посилив санкційні обмеження, заблокувавши всі продажі будь-якої американської технологічної продукції для будь-яких підприємств з РФ, тим паче тих, які працюють на армію. Але виробник продовжував створювати безпілотники "Орлан".

Одним із головних постачальників Центру була гонконгська фірма Asia Pacific Links Ltd, яка, згідно з митними та банківськими даними, постачала мікросхеми від американських виробників. Далі по ланцюжку цю електроніку отримувала компанія SMT iLogic і вона продавала продукцію Центру. З'ясувалося, що SMT iLogic має ту саму адресу, що й Центр. Тож тут зв'язок очевидний. Власником Asia Pacific Links Ltd є росіянин Антон Трофімов, який колись навчався у Китаї, а тепер мешкає в Канаді. На запит журналістів він не відповів, хоча співробітникам ЗМІ вдалося підтвердити факт його проживання у Канаді.

[ + – ] Українські військові розбирають дрон Орлан Фото: Скриншот

Які чіпи отримує РФ для дронів "Орлан"

Протягом 7 місяців війни, з 1 березня по 30 вересня 2022 року, справи Asia Pacific Links Ltd різко йшли вгору. Компанія продала електроніки на $5,2 млн. Минулого року за той же період вона продала продукції на $2,3 млн. Майже всі комплектуючі скуповували iLogic. Згідно з митними документами, в РФ потрапили:

процесори від Analog Devices на суму $1,8 млн;

чіпи від Texas Instruments, $641 тис.;

процесори від Xilinx, $238 тис.

Також у митних деклараціях фігурують авіадвигуни від японської компанії Saito Seisakusho, які використовуються в "Орлані-10".

Російський бізнесмен зі США спонсорував виробництво БПЛА "Орлан"

У матеріалі Reuters наголошується, що громадянин РФ, який має і американське громадянство, Ігор Каждан із Флориди, котрий володіє компанією IK Tech, продавав iLogic електронні компоненти. З 2018 по 2021 рр., як встановили журналісти, він продав чіпи та плати на $2,2 млн, і 90% постачань припадало на Центр. Зокрема, росіяни одержували плати, створені американським виробником Gumstix. Такий компонент було виявлено в російському безпілотнику. Список комплектуючих авторам розслідування надали офіційні українські особи.

Відомо, що Каждан отримав 3 роки умовно і штраф $7 000. У разі визнання його винним за всіма пунктами, йому загрожує 40 років позбавлення волі, йдеться в матеріалі.

Міністерство юстиції США, Спеціальний технологічний центр, Міноборони Росії, Міністерство торгівлі США відмовилися від коментарів.