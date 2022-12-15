РФ получает электронику для дронов-убийц "Орлан" в обход санкций США: расследование

Логистическая цепочка охватывает Земной шар и финальным пунктом назначения является Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге.

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Россия продолжает производить сотни беспилотников благодаря цепочке поставок, функционирующей в обход санкций США, которую отследили журналисты из Reuters, российского СМИ iStories и сотрудники Королевского института объединенных вооружений. Расследователи утверждают, что цепочку поставок организовали через офис в Гонконге и фирму во Флориде (США), пишет reuters-com. Расследование основывается на анализе таможенных деклараций и банковских выписок.

Компания из Гонконга поставляет в РФ чипы на миллионы долларов

Специальный технологический центр (Санкт-Петербург, РФ) специализируется на производстве военных БПЛА. Он оказался в санкционном списке США еще в 2017 году. В марте 2022 года правительство США ужесточило санкционные ограничения, заблокировав все продажи любой американской технологической продукции для любых предприятий из РФ, тем более тех, которые работают на армию. Но производитель продолжал создавать беспилотники "Орлан".

Одним из главных поставщиков Центра была гонконгская фирма Asia Pacific Links Ltd, которая, согласно таможенным и банковским данным, поставляла микросхемы от американских производителей. Далее по цепочке эту электронику получала компания SMT iLogic и уже она продавала продукцию Центру. Выяснилось, что SMT iLogic имеет тот же адрес, что и Центр. Так что тут связь очевидна. Владельцем Asia Pacific Links Ltd является россиянин Антон Трофимов, который некогда учился в Китае, а теперь живет в Канаде. На запрос журналистов он не ответил, хотя сотрудникам СМИ удалось подтвердить факт его проживания в Канаде.

[ + – ] Украинские военные разбирают дрон Орлан Фото: Скриншот

Какие чипы получает РФ для дронов "Орлан"

В течение 7-ми месяцев войны, с 1 марта по 30 сентября 2022 года, дела Asia Pacific Links Ltd резко шли в гору. Компания продала электроники на $5,2 млн. В прошлом году за тот же период она продала продукции на $2,3 млн. Почти все комплектующие скупала iLogic. Согласно таможенным документам, в РФ попали:

процессоры от Analog Devices на сумму $1,8 млн,

чипы от Texas Instruments, $641 тыс.,

процессоры от Xilinx, $238 тыс.

Также в таможенных декларациях фигурируют авиадвигатели от японской компании Saito Seisakusho, которые используются в "Орлане-10".

Русский бизнесмен из США спонсировал производство БПЛА "Орлан"

В материале Reuters отмечается, что гражданин РФ, имеющий и американское гражданство, Игорь Каждан из Флориды, владеющий компанией IK Tech, продавал iLogic электронные компоненты. С 2018 по 2021 гг., как установили журналисты, он продал чипов и плат на $2,2 млн, и 90% поставок приходилось на Центр. В частности, россияне получали платы, созданные американским производителем Gumstix. Такой компонент был обнаружен в российском беспилотнике. Список комплектующих авторам расследования предоставили украинские официальные лица.

Известно, что Каждан получил 3 года условно и штраф в $7000. В случае признания его виновным по всем пунктам, ему бы грозило 40 лет лишения свободы, говорится в материале.

Министерство юстиции США, Специальный технологический центр, Минобороны России, Министерство торговли США отказались от комментариев.