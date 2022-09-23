ВСУ впервые сбили иранский ударный беспилотник Mohajer-6 (видео)
БПЛА предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки, огневого поражения и способен нести до четырех высокоточных боеприпасов.
Военным из зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" впервые в Украине удалось сбить один иранский многоцелевой ударный беспилотник Mohajer-6. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В ведомстве показали кадры со сбитым БПЛА, на которых видно, что Mohajer-6 везут по морю.
Что известно о БПЛА?
В командовании Воздушных сил рассказали, что Mohajer-6 предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. Беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов, а его производство началось в 2017 году.
Максимальный взлетный вес БПЛА — 600 кг, полезная нагрузку — 100 кг, а дальность полета — 200 км. Он может разогнаться до 200 км/час, а продолжительность его полета составляет 12 часов на максимальной высоте 5400 м.
Отметим, что президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на факты использования иранских беспилотников российской армией в войне против Украины.
"Такие действия Ирана расцениваются как шаг против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни и здоровья украинских граждан", — сказал спикер Зеленского Сергей Никифоров.
Напомним, 23 сентября ВС РФ атаковали Одессу с помощью двух иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Беспилотники атаковали припортовую зону с моря, в результате чего погиб один гражданский.
22 сентября украинским военным удалось сбить сразу четыре беспилотника Shahed-136 в Николаевской области. БПЛА удалось сбить с помощью двух зенитных управляемых ракет средней дальности.
20 сентября ВСУ ликвидировали первый Shahed-136.