ВСУ впервые сбили иранский ударный беспилотник Mohajer-6 (видео)

БПЛА предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки, огневого поражения и способен нести до четырех высокоточных боеприпасов.

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Военным из зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" впервые в Украине удалось сбить один иранский многоцелевой ударный беспилотник Mohajer-6. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ведомстве показали кадры со сбитым БПЛА, на которых видно, что Mohajer-6 везут по морю.

Что известно о БПЛА?

В командовании Воздушных сил рассказали, что Mohajer-6 предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. Беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов, а его производство началось в 2017 году.

Максимальный взлетный вес БПЛА — 600 кг, полезная нагрузку — 100 кг, а дальность полета — 200 км. Он может разогнаться до 200 км/час, а продолжительность его полета составляет 12 часов на максимальной высоте 5400 м.

Отметим, что президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на факты использования иранских беспилотников российской армией в войне против Украины.

"Такие действия Ирана расцениваются как шаг против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни и здоровья украинских граждан", — сказал спикер Зеленского Сергей Никифоров.

Напомним, 23 сентября ВС РФ атаковали Одессу с помощью двух иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Беспилотники атаковали припортовую зону с моря, в результате чего погиб один гражданский.

22 сентября украинским военным удалось сбить сразу четыре беспилотника Shahed-136 в Николаевской области. БПЛА удалось сбить с помощью двух зенитных управляемых ракет средней дальности.

20 сентября ВСУ ликвидировали первый Shahed-136.