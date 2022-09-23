ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник Mohajer-6 (відео)

БПЛА призначений для проведення розвідки, спостереження, розвідки, вогневого ураження і здатний нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

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Військовим із зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" вперше в Україні вдалося збити один іранський багатоцільовий ударний безпілотник Mohajer-6. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У відомстві показали кадри зі збитим БПЛА, на яких видно, що Mohajer-6 везуть морем.

Що відомо про БПЛА?

У командуванні Повітряних сил розповіли, що Mohajer-6 призначений для проведення розвідки, спостереження, розвідки та вогневого ураження. Безпілотник здатний нести до чотирьох високоточних боєприпасів, а його виробництво розпочалось у 2017 році.

Максимальна злітна вага БПЛА — 600 кг, корисне навантаження — 100 кг, а дальність польоту — 200 км. Він може розігнатися до 200 км/годину, а тривалість його польоту становить 12 годин на максимальній висоті 5400 м-коду.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти використання іранських безпілотників російською армією у війні проти України.

"Такі дії Ірану розцінюються як крок проти суверенітету та територіальної цілісності України, а також проти життя та здоров'я українських громадян", — сказав речник Зеленського Сергій Никифоров.

Нагадаємо, 23 вересня ЗС РФ атакували Одесу за допомогою двох іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Безпілотники атакували припортову зону з моря, внаслідок чого загинула одна цивільна.

22 вересня українським військовим вдалося збити відразу чотири безпілотники Shahed-136 у Миколаївській області. БПЛА вдалося збити за допомогою двох зенітних керованих ракет середньої дальності.

20 вересня ЗСУ ліквідували перший Shahed-136.