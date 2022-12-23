Росіяни завезли до Криму партію дронів Mohajer-6: як вони озброєні і чим небезпечні (відео)

Оператори ЗС РФ проходять навчання і незабаром можуть використовувати Mohajer-6 разом із БПЛА Shahed.

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Російські війська розмістили в Криму партію іранських безпілотників Mohajer-6 та навчають операторів для керування ними. Про це у Facebook повідомив військовий аналітик із групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець.

За його інформацією, влітку Кремль запросив в Ірану партію Mohajer-6, і з кінця серпня до Росії доставили від 10 до 15 таких апаратів. Нещодавно дрони перекинули до Криму літаками І-76МД, а зараз фіксуються польоти над півостровом. Передбачається, що російські оператори тренуються і незабаром зможуть застосувати безпілотники на полі бою разом із дронами-камікадзе Shahed (Герань-2).

Бойовий дрон Mohajer-6 з Ірану: що відомо

Mohajer-6 вважається багатофункціональним БПЛА, призначеним як для завдання ударів, так і для ведення розвідки. Іран запустив серійне виробництво таких апаратів у лютому 2018 року, а сьогодні на озброєнні іранської армії перебувають від 60 до 75 одиниць. Дрон оснащується багатоспектральним обладнанням для зйомки та може нести до 4-х керованих авіаційних бомб чи ракет.

[ + – ] Що відомо про дрона Mohajer-6

Злітна маса Mohajer-6 становить близько 600 кг, з них на корисне навантаження припадає, за одними даними, 100 кг, а за іншими — 70 кг або менше. Розмах крил апарата становить приблизно 10 м, а довжина — 6 м. Як зазначає Костянтин Машовець, через досить великі розміри станції радіолокацій і радари зможуть легко виявити їх у небі.

Дані про дальність дії Mohajer-6 також розходяться, деякі джерела називають 200 км, тоді як інші — 500 км. Схожа ситуація з тривалістю польоту: виробник заявив 12 год, експерти скорочують її до 6-8 год.

Mohajer-6 вже застосовувався ЗС РФ в Україні

Оглядач додав, що російська армія вже використовувала такі безпілотники на території України. 23 вересня 2022 року зенітний підрозділ повітряного командування "Південь" вперше збив Mohajer-6 біля узбережжя Чорного моря неподалік Одеси. На початку жовтня ЗМІ оприлюднили фото збитого БПЛА, на яких аналітики помітили іранські авіабомби типу Ghaem-5, які, ймовірно, підготовлені для скидання на українське місто.

"Це якийсь перський аналог "Байрактара", здатний ефективно діяти лише в умовах слабкої, чи не боєготової системи протиповітряної оборони, — про що, росіяни сьогодні можуть лише мріяти, проте вперто тренують свій персонал до їхнього бойового застосування в Криму і навіть час від часу намагаються посилати цих "мохерів" у бойові рейди. Тому сьогодні існує досить висока ймовірність того, що ми ще неодноразово побачимо цих "мохерів" у своєму повітряному просторі", — підсумував експерт.

Раніше українські експерти представили результати дослідження дронів, збитих ЗСУ. Крім російських моделей, окупанти використовують також іранські Shahed-136 та Mohajer-6, оснащені іноземними деталями.

Двадцять другого грудня ОК "Південь" розкрив, скільки іранських дронів залишилося у ЗС РФ. За підрахунками фахівців, нещодавно Росія отримала від Ірану партію із 250 літальних апаратів, 50 з яких уже встигла витратити.