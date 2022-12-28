США діють за трьома напрямками: NYT про допомогу Україні у боротьбі з дронами-камікадзе

Спроба Штатів блокувати виробництво та доступ Ірану до західних технологій є складним завданням. Не менш складно знайти та знищити пускову установку з дронами-камікадзе.

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Адміністрація Джо Байдена вживає широких зусиль, щоб блокувати можливості Ірану з виробництва безпілотників, які він постачає в РФ. Про це повідомляє The New York Times.

Низка співробітників розвідки в Європі, США та на Близькому Сході описали діяльність Штатів, спрямовану на придушення здатності Ірану виробляти безпілотники та дрони-камікадзе. Американці працюють відразу за трьома напрямками:

блокування можливості придбання західних технологій;

допомога ЗСУ в знищенні місць запусків дронів-камікадзе;

припинення здатності виробляти дрони в Ірані.

Однак у виданні пишуть, що всі три підходи мають труднощі. Позбавити Іран можливості купувати західних деталей так само складне завдання як і придушення ядерної програми. Пускові установки для дронів-камікадзе постійно маневрують, тому їх важко вичислити. Також важко обмежити виробництво БПЛА, оскільки воно розосереджене по всій країні.

Для боротьби з Іраном США залучають свого давнього союзника Ізраїль, з яким вони разом протидіють іранській ядерній програмі. Крім цього, Штати не припиняють роботи в спробах обірвати ланцюжки поставок товарів подвійного призначення в Іран. Регулярно накладаються санкції проти Тегеранa.

Як мінімум дві американські компанії Blue Halo та Edgesource Corporation передали в Україну свої технології, які мають допомагати виявляти дрони-камікадзе на відстані понад 30 км у повітряному просторі України. При цьому є можливість відрізнити російські БПЛА від українських.

Нагадаємо, 23 грудня в "Інформаційному опорі" повідомили, що РФ завезла в Крим партію БПЛА Mohajer-6. Їх можна використовувати разом із Shahed-136.

21 грудня у ЗМІ писали, що Тегеран обходить санкції та закуповує західні технології.