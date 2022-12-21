Тегеран обходить санкції: у Байдена з'ясовують, як технології Заходу потрапили в дрони Shahed, — ЗМІ

Збиті в Україні іранські БПЛА оснащені сенсорами тактичного класу та напівпровідниками із західних країн. За даними організації Conflict Armament Research, до 82% компонентів дронів виробили американські компанії.

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Адміністрація президента США Джо Байдена створила робочу групу для розслідування потрапляння західних комплектуючих в іранські ударні дрони Shahed. Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на джерела, знайомі з питанням.

США запроваджували експортні обмеження для заборони доступу Ірану до передових технологій, але Іран усе одно отримав їх, зазначають автори.

Британська організація Conflict Armament Research з'ясувала, що до 82% компонентів збитих в Україні іранських дронів виробили американські компанії.

[ + – ] Австрійська фірма могла постачати двигуни до іранських дронів Фото: AP

Texas Instruments із Далласа, за даними джерел, виготовила процесори, а австрійська фірма, що належить канадській Bombardier Recreational Products — двигуни. Обидві компанії засудили використання їхніх технологій у незаконних цілях.

Представники Texas Instruments у відповідь на запит CNN заявили, що не продають товари Росії, Білорусі й Ірану та не підтримують нецільове використання власних товарів. Bombardier Recreational Products ініціювало власне розслідування, щоб зрозуміти, як їхні двигуни опинилися в іранських дронах.

Іранські БПЛА оснащені західними детекторами: що знайшли в ударних дронах?

Розслідування влади США активізувалося останніми тижнями на тлі отриманої США розвідінформації про підготовку Кремлем до відкриття заводу з виробництва безпілотників у Росії в межах угоди з Іраном, заявили західні чиновники.

Тегеран, як зазначає СNN, уже передає Москві креслення та компоненти для безпілотників, щоб допомогти їх виготовляти.

[ + – ] Військові РФ влаштували найбільшу атаку дронами на Україну 19 грудня

Іранські БПЛА, які збивали в Україні у листопаді, були оснащені сенсорами тактичного класу та напівпровідниками із західних країн. Тегеран навчився обходити чинні санкції і додав більше можливостей до своєї зброї, наголошують експерти.

Іран використовує підставні компанії для покупки обладнання в США та ЄС, яке може мати подвійне призначення, наприклад, австрійські двигуни. Це робить моніторинг ланцюгів постачання складним завданням.

У Конгресі США розраховують, що цільова група надасть їм список американських компаній, чиє обладнання знайшли в дронах. Законодавці намагатимуться домогтися більшої відповідальності й закликають компанії уважніше стежити за торговельними партнерами.

Нагадаємо, що 19 грудня військові РФ влаштували найбільшу атаку дронами на Україну за весь час. БПЛА летіли з Краснодарського краю, але українські ППО збили частину дронів на території Одеської та Миколаївської областей.

Уночі з 18 на 19 грудня українські військові збили 30 БПЛА Shahed, найбільше полетіло на Київ.