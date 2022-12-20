Найбільша з початку війни: у ЗСУ розповіли про атаку на Україну 19 грудня (відео)

Атака ударних дронів, що відбулася 19 грудня, була примітною ще й тим, що БПЛА злетіли не з території Криму, а з Краснодарської області РФ.

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Атака ЗС РФ дронами на Україну 19 грудня стала найбільшою за весь час російсько-української війни. Таку думку висловив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 20 грудня.

За його словами, лише в листопаді та грудні РФ запустила 127 дронів-камікадзе та 300 крилатих ракет по Україні.

Також під час останньої атаки дронами російські військові змінили локацію їхнього запуску.

Якщо раніше це були анексований Крим та тимчасово окуповані території Херсонської області, то 19 грудня іранські дрони вилетіли з Краснодарського краю РФ.

Однак, попри це, українські сили ППО частину випущених дронів збили ще на території Одеської та Миколаївської областей. Вони не встигли завдати шкоди.

"Там Повітряне командування "Південь" працює досить ефективно. Далі допомагає вже, якщо певна кількість дронів проходить, тому що ворог використовує всі дані розвідок, якими він володіє: наземна, агентурна, космічна, — вони прокладають маршрути там, де явно слабкі місця української протиповітряної оборони, бо всю територію перекрити не вдається, командування "Схід" та "Центр", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, вночі, 19 грудня, Росія атакувала територію України дронами-камікадзе іранського виробництва. Найбільше від ракетних ударів окупантів постраждав Київ.

Фокус також писав, чи буде обстріл України на Новий рік. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що не варто прив'язувати атаки росіян до конкретних дат. Вони можуть вдарити будь-якої миті.