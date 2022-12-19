За ніч Повітряні сили України збили 30 із 35 дронів-камікадзе Shahed-136/131

Росіяни запустили ударні БПЛА іранського виробництва зі східного узбережжя Азовського моря.

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У ніч із 18 на 19 грудня Повітряні сили України збили 30 дронів-камікадзе Shahed-136/131, які атакували територію країни. Про це повідомляє пресслужба ЗС ЗСУ.

Загалом в Україні було зафіксовано 35 ворожих БПЛА.

Російська сторона запустила безпілотників зі східного узбережжя Азовського моря.

Як уточнюється, до знищення російських Shahed залучили підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації та мобільних вогневих груп.

Атака дронів на Україну

Сьогодні вночі Київ та область атакували 20 БПЛА Shahed, 15 з них вдалося збити. Росіяни вдарили об'єктами критичної інфраструктури.

У самій столиці обійшлося без постраждалих, однак у регіоні поранено двох людей, їм надали медичну допомогу.

Одразу після атаки "ДТЕК Київські електромережі" анонсували екстрені відключення електроенергії, графіки стабілізаційних відключень тимчасово перестали діяти.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко також повідомив про атаку дронів у регіоні. Крім того, росіяни били по області з "Градів" та важкої артилерії.

Внаслідок цього у Чорногригорівській громаді пошкоджено 11 приватних будинків, шість господарських споруд, автомобілі, газопровід та лінії електропередач. У Марганці постраждали 20 будинків, а також дитячо-юнацька спортивна школа, ліцей, школа мистецтв та адмінбудівля.

На щастя, обійшлося без поранених та вбитих.

Нагадаємо, вранці 16 грудня ЗС РФ здійснили масований обстріл України, випустивши десятки крилатих ракет. Внаслідок нових ракетних ударів Харків виявився повністю знеструмленим. У Києві запровадили екстрені відключення світла та були проблеми з подачею води, а Кременчук залишився без опалення.