Масований обстріл: ЗС РФ атакували Київ, Харків, Запоріжжя та інші міста України

Внаслідок нових ракетних ударів Харків повністю знеструмлений. У Києві вводять екстрені відключення світла та спостерігаються проблеми з подачею води, а Кременчук залишився без опалення. В інших регіонах країни є також "прильоти" та проблеми з електрикою.

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У п'ятницю вранці, 16 грудня, ЗС РФ здійснили масований обстріл України, випустивши десятки крилатих ракет у напрямку мирних міст. Після оголошення повітряної тривоги у багатьох областях було чути вибухи. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про новий масований обстріл України.

Масований обстріл України — вибухи в Києві та області

За даними військової міської адміністрації, в українській столиці активно працюють системи ППО.

Через якийсь час мер Віталій Кличко повідомив про вибухи у Деснянському та Дніпровському районах Києва. За його словами, на місце НП виїхали екстрені служби.

Пізніше градоначальник столиці розповів, що "приліт" російської ракети зафіксовано у Голосіївському районі. Він зазначив, що атака на місто продовжується.

Внаслідок обстрілів у Києві спостерігаються проблеми з електрикою. Крім того, у всіх районах є перебої з подачею води. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням наслідків.

Тим часом рух метро на всіх станціях зупинено. Підземні станції працюють як укриття.

Декілька вибухів також чули кореспонденти Фокусу на Київщині. Влада столичного регіону підтвердила інформацію про роботу ППО і закликала громадян не виходити з укриттів до скасування повітряної тривоги.

Масований обстріл України — вибухи в Харкові

Мер обласного центру Ігор Терехов зазначив, що у місті другий день поспіль чути вибухи. Міський голова припустив, що ЗС РФ сьогодні атакувала об'єкт критичної інфраструктури, через що можливі перебої з електрикою.

Він додав, що Харків повністю знеструмлений, але працюють усі "Пункти Незламності", де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет.

Також у місті зупинився метрополітен, він працює як укриття.

Голова Харківської ОВА Денис Синегубов розповів, що російські війська завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі регіону. Зокрема, є влучання у Чугуївському районі. За попередніми даними, постраждалих немає, однак у регіоні можуть бути перебої з електрикою.

Масований обстріл України — вибухи у Запоріжжі та області

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що російські війська зранку завдали близько 12 ракетних ударів.

Пізніше голова Запорізької ОВ Олександр Старух написав, що в області зафіксовано 15 "прильотів".

"Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють усі підходящі служби. Просимо громадян приготуватися до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури", — сказав він.

Масований обстріл України — вибухи у Дніпрі та області

Місцеві жителі також повідомляли про вибухи у Дніпрі та публікували відео у соціальних мережах. Місцева влада поки що не прокоментувала те, що відбувається в місті. Проте мер Дніпра Борис Філатов закликав мешканців зробити запаси води.

Тим часом мер Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що ЗС РФ завдали ракетного удару по місту. Він зазначив, що є влучення, проте не уточнив, де саме.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в місті є потрапляння в житловий будинок. За його словами, є руйнування, а під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби.

Пізніше в ефірі телемарафону він розповів, що з-під завалів дістали дівчинку.

Голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко через деякий час написав, що у житловому будинку Кривого Рогу зруйновано під'їзд. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, як мінімум п'ятеро отримали поранення. Серед них двоє дітей, вони в лікарні.

Масований обстріл України — вибухи у Полтавській області

Голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін розповів, що в регіоні спрацювали системи ППО.

Однак через деякий час мер Кременчука повідомив, що в місті немає електрики. Внаслідок чого не працює місцева система опалення.

Нагадаємо, 16 грудня РФ запустила близько 60 ракет по Україні. Вранці на аеродромі "Енгельс-2" спостерігалася активність російської стратегічної авіації.

15 грудня російські війська обстріляли Харків та пошкодили об'єкт інфраструктури.