Запуск близько 60 ракет: армія Росії веде масований обстріл України, працює ППО

Уранці на аеродромі "Енгельс-2" спостерігалася активність російської стратегічної авіації. Ракети летіли з Каспійського напрямку та Чорного моря, у Харківській і Київській областях спрацювало ППО.

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Російська армія вранці 16 грудня влаштувала черговий масований ракетний удар по Україні. У Києві та багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу.

Telegram-канали повідомляли про активність стратегічної авіації Росії на аеродромі "Енгельс-2" і можливий пуск ракет Х-101 літаками Ту-95 із Каспійського напрямку.

"Були пуски з 9 літаків. Ракети заходять на територію України протягом 10 хвилин", — зазначали в пабліках.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім повідомив про проліт перших ракет і закликав не ігнорувати сигнали тривоги.

"Чекаємо близько 60 штук. На півночі вже над територією України частина. Також думаю, що наше ППО зб'є 50+ мінімум", — підрахував він.

Глава Житомирської ОВА Бунечко також пише про загрозу масованого ракетного удару. Дві ракети помітили над Харківською областю. Згодом з'явилася інформація про вибухи в регіоні, попередня причина — робота ППО.

ЗС РФ також запустили ракети з акваторії Чорного моря, кілька снарядів летіли в бік Києва через Ніжин. На Київщині відпрацювала система ППО.

Нагадаємо, що 15 грудня російські загарбники обстріляли ракетами інфраструктурні об'єкти Харкова. ЗС РФ випустили по місту ракети С-300.

Головне управління розвідки Міноборони України 12 грудня підрахувало, що РФ могла зробити 240 ракет Х-101 і 120 крилатих ракет "Калібр" за час повномасштабного вторгнення в Україну. Щомісяця ворожий ВПК виготовляє близько 40 ракет, зазначили розвідники.

Фокус раніше писав про установників польотних завдань для російських ракет. Під час масованих ударів територією України пусками керують співробітники секретного підрозділу при Головному обчислювальному центрі ЗС РФ.