"Вистачить на 3-5 хвиль обстрілів": у ГУР розповіли, скільки ракет РФ виробляє щомісяця

З моменту вторгнення Росія виробила сотні високоточних крилатих ракет Х-101 та "Калібрів", зазначив представник української розвідки Вадим Скібіцький.

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Запаси найсучасніших високоточних ракет у Росії добігають кінця. Однак російські збройові заводи продовжують виготовляти нові снаряди. Про це розповів заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю газеті The New York Times.

За його словами, з моменту вторгнення в Україну РФ могла виробити 240 високоточних крилатих ракет Х-101 і 120 крилатих ракет морського базування "Калібр". Таким чином РФ щомісяця виробляє близько 40 одиниць такого озброєння.

За підрахунками ГУР, російські сили мають ще запаси на 3-5 масованих ракетних ударів по території України у випадку, якщо за один раз Росія випустить 80-90 снарядів.

Нагадаємо, в інтерв'ю NYT Скібіцький також повідомив, що РФ змінила схему ракетних ударів по Україні з бомбардувальників. З жовтня російські літаки не заходять у повітряний простір України та обирають обхідні маршрути, щоб не потрапити під приціл української ППО.

10 грудня у Британській розвідці розповіли, що Іран збільшить військову допомогу Росії найближчими місяцями. Фахівці зазначають, що ЗС РФ планують отримати іранські ракети, бо витратили велику кількість "Іскандерів".

12 грудня у Повітряних силах розповіли, що ЗСУ готуються до нових ракетних обстрілів російських військ. Після вибухів на аеродромах окупанти розосередили авіацію на інші об'єкти, але загроза нових ударів по Україні залишається.