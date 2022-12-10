Іран збільшить військову допомогу Росії найближчими місяцями, — британська розвідка

Російська армія витратила велику кількість своїх ракет "Іскандер", які планують замінити на іранські, вважають розвідники.

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Найближчими місяцями Іран може збільшити військову допомогу Росії. Про це Міністерство оборони Великої Британії написало у новому звіті своєї розвідки у Twitter.

Іран став одним із головних військових партнерів Росії з того часу, як Росія вторглася в Україну. Зараз же російська влада намагається отримати від неї більше зброї, зокрема сотні балістичних ракет. Британська розвідка припускає, що у відповідь РФ запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової і технічної підтримки.

Міноборони пише, що Росія, швидше за все, витратила значну частину власних запасів ракет "Іскандер", здатних доставляти 500 кілограмових боєголовок на відстань до 500 км. Якщо ЗС РФ отримає від Ірану велику кількість балістичних ракет, то зможуть продовжити обстрілювати критичну інфраструктуру України.

До цього американські ЗМІ повідомили, що Росія може передати Ірану винищувачі СУ-35 в обмін на ракети для обстрілу України. Як стверджують чиновники зі США, Москва також може надати Тегерану гелікоптери, системи ППО та інші військові технології. Іранські льотчики вже проходять в РФ навчання з пілотування Су-35, ймовірно, вони можуть отримати винищувачі вже в 2023 році.

Раніше британська розвідка повідомила, що Росія могла атакувати Україну новими іранськими дронами. За даними Великої Британії, російська армія вже витратила першу партію БПЛА Shahed і звернулася до своїх близькосхідних партнерів із проханням надати більше таких літальних апаратів. На це вказує короткочасне припинення запусків дронів-камікадзе українською інфраструктурою, які відновилися цього тижня.