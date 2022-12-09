В обмін на зброю: у США говорять про безпрецедентну допомогу Ірану з боку РФ, — NBC

Передбачається, що між двома країнами формується повноцінне оборонне партнерство. Іран, можливо, надасть для Збройних сил РФ балістичні ракети в обмін на винищувачі СУ-35.

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Росія наразі надає безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки Ірану в обмін на постачання Тегераном зброї для війни в Україні. Таку інформацію надали високопосадовці в адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляє американський новинний телеканал NBC News.

У матеріалі наголошується, що Росія, ймовірно, в межах розширеного партнерства постачає Ірану передове військове обладнання та компоненти, включаючи гелікоптери та системи ППО. Водночас іранські льотчики навчалися у Росії пілотуванню російського винищувача Су-35. На думку американських чиновників, це свідчить про те, що Іран може отримувати російські літаки вже наступного року.

Журналісти нагадали, що Білий дім раніше заявляв про постачання іранських дронів Збройним силам РФ для застосування їх у війні проти України. Однак тепер йдеться про повноцінне оборонне партнерство з двостороннім обміном озброєння та воєнного досвіду. Зокрема йдеться про можливість продажу Росії сотень іранських балістичних ракет.

"Це партнерство становить загрозу не тільки для України, а й для сусідів Ірану в регіоні. Ми поділилися цією інформацією з партнерами на Близькому Сході та по всьому світу", — цитують журналісти джерело в Білому домі.

У відповідь на ці кроки американці вживають заходів щодо обмеження військової співпраці Ірану та РФ. Зокрема, Сполучені Штати разом із союзниками працюють над тим, щоб Москва і Тегеран не могли переміщати через свої країни обладнання, зброю або гроші для підтримки цього нового партнерства.

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Нагадаємо, за даними Міноборони Великобританії, Росія відновила удари по Україні, ймовірно, за допомогою іранських безпілотників односторонньої атаки (OWA). Це може говорити про те, що ЗС РФ вичерпала весь запас раніше отриманих іранських дронів-камікадзе Shahed і отримала нову військову допомогу від Ірану.