Росія могла атакувати Україну новими іранськими дронами — розвідка Британії (фото)

Кремль, як припускають у відомстві, вичерпав свій запас іранських дронів-камікадзе Shahed і був змушений звернутися за новою допомогою до Тегерана.

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Росія відновила завдання ударів по Україні за допомогою безпілотників, використовуючи, ймовірно, нову партію БПЛА з Ірану. Про це йдеться в новому звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 9 грудня.

У ЗМІ вперше почали з'являтися дані про те, що Росія, здійснюючи атаки по об'єктах критичної інфраструктури України, задіює іранські безпілотники односторонньої атаки (OWA).

У розвідці наголошують, що цю інформацію варто перевіряти ще раз. Разом із цим, розвідники припускають, що Росія вичерпала свій запас іранських дронів-камікадзе Shahed і отримала нову військову допомогу від Ірану у вигляді безпілотників односторонньої атаки (OWA).

"07 грудня 2022 року українські офіційні особи повідомили про використання наданих Іраном БПЛА OWA, ціллю яких були Запорізька та Дніпропетровська області. Останнє повідомлення про збиті іранські Shahed в Україні надійшло ще 17 листопада. Якщо інформація підтвердиться — Росія, ймовірно, відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених БПЛА OWA", — йдеться у звіті розвідки Сполученого Королівства.

[ + – ] РФ могла атакувати Україну новими іранськими безпілотниками

Декількома днями раніше німецьке видання Die Zeit повідомило про те, що Росія отримає від Ірану нову партію озброєння. Для ведення бойових дій в Україні, за даними журналістів, Кремль закуповує сотні нових безпілотників і балістичних ракет.

Агентство Reuters, зі свого боку, писало, що деякі країни Заходу вимагають від ООН направити в Україну експертів для вивчення уламків збитих іранських дронів-камікадзе. Всередині самої Організації Об'єднаних Націй, як стверджують журналісти, посилюється критика генсека Антоніу Гутерреша, оскільки Іран незабаром хоче відправити нові безпілотники та ракети Росії.