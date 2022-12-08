Захід вимагає від ООН відправити в Україну експертів для вивчення дронів-камікадзе, — ЗМІ

Усередині ООН, за словами журналістів, посилюється критика генсека Антоніу Гутерреша, оскільки Іран хоче найближчим часом відправити Росії нову партію озброєння.

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Країни Заходу вимагають від керівництва Організації Об'єднаних Націй дослідити безпілотники, які Росія застосовує для ударів по Україні. Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними журналістів, ООН займається вивченням інформації та звинувачень, що Росія, здійснюючи удари по енергооб'єктах України, використовує іранські дрони-камікадзе Shahed.

До того ж, як зазначає Reuters, генеральний секретар Антоніу Гутерреш стикається з критикою з боку деяких країн Заходу, які вимагають відправити в Київ експертів для перевірки збитих безпілотників.

"РФ стверджує, що Гутерреш не має мандата на відправлення експертів ООН в Україну для розслідування походження безпілотників. Іран також заперечує постачання безпілотників Москві, а Росія — що її сили використовували іранські безпілотники для ударів по Україні. Велика Британія, Франція, Німеччина, США та Україна стверджують, що постачання безпілотників іранського виробництва в Росію порушують резолюцію Радбезу ООН від 2015 року про іранську ядерну програму", — йдеться у матеріалі Reuters.

Антоніу Гутерреш, коментуючи доповідь Ради безпеки, заявив, що секретаріат ООН вивчає будь-яку інформацію, що стосується іранського походження дронів, які використовуються РФ. Генсек у цьому контексті пообіцяв найближчим часом оприлюднити підсумки розслідування і поінформувати про це членів Ради безпеки.

Reuters зазначає, що критика Гуттереша лише посилюється на тлі інформації у ЗМІ про те, що Іран планує передати Росії нову партію озброєння, зокрема дрони-камікадзе та балістичні ракети класу "земля-земля".

"Найбільше питання полягає в тому, що Іран отримає натомість. Зрозуміло, що це буде не зброя. Мабуть, це не готівка. Можливо, це призведе до поглиблення оборонної співпраці між РФ та Іраном із величезними наслідками для безпеки регіону. Тому ми дуже стурбовані цим", — додав у спілкуванні із журналістами високопосадовець ООН.

Напередодні видання Die Zeit розсекретило список озброєння, яке Росія планує отримати від Ірану. Очікується, що найближчим часом Москва отримає від Тегерана партію нових дронів-камікадзе та балістичних ракет класу "земля-земля".

Також повідомлялося, що США спробують зірвати угоду Росії та Ірану про постачання нового озброєння, яке може використовуватись для масованих обстрілів України.