Сотні дронів та ракети: ЗМІ дізналися, яке озброєння Росія замовила в Ірану (фото)

Москва відчуває гостру нестачу снарядів і сподівається на Тегеран, упевнені журналісти. Армія РФ робила перерву у використанні БПЛА Shahed, але в ніч проти 7 грудня під удар потрапила Дніпропетровська область.

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Росія замовила в Ірану сотні ударних безпілотників та балістичні ракети. Про це повідомила німецька газета Die Zeit з посиланням на дипломатів та джерела у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Західні чиновники знають, що Тегеран планує значно збільшити постачання ударних дронів і ракет до Москви. Російський уряд прагне протидіяти гострій нестачі військової техніки, зазначили урядовці.

[ + – ] Росія замовила в Ірану балістичні ракети

"Є кілька сотень ракет і сотні дронів. Не думаю, що їх вже відвантажили, але вони безперечно є в замовленні", — сказало джерело в Нью-Йорку.

У серпні Іран уже направляв до Росії безпілотники, які потім використовували для атак на військові об'єкти — системи радіолокації та артилерію, а також цивільні об'єкти, нагадало видання.

[ + – ] Іран у серпні відправив Росії безпілотники Shahed

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше говорив, що Київ попередив Тегеран про наслідки за надання Росії воєнної допомоги. Усі переваги від угод з агресором, як сказав міністр, будуть анульовані негативними наслідками.

Кулеба заявив, що Україна працює з цього питання "на всіх фронтах".

У командуванні Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій раніше говорили, що загарбники стали рідше застосовувати іранські БПЛА через морози. Дрони чутливі до холоду.

Дослідники CIT 30 листопада розповіли, що армія РФ почала менше використовувати дрони Shahed, оскільки вони закінчилися. З 18 листопада в українському небі не було жодного іранського безпілотника.

Чергова атака іранськими дронами сталася в ніч проти 7 грудня — під ударами опинилася Дніпропетровська область.