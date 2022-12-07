ЗС РФ атакували Дніпропетровську область іранськими дронами та "Ураганами", – голова ОВА

Військовослужбовці командування "Схід" збили усі 8 безпілотників. Окупанти вели прицільний вогонь із важкої артилерії та РСЗВ, у Нікополі пошкоджено десятки приватних будинків та газопроводи.

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У ніч із 6 на 7 грудня ЗС РФ атакували Дніпропетровську область, використовуючи важку артилерію, реактивні системи залпового вогню "Ураган" та іранські дрони-камікадзе. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, російські війська для атаки по Дніпропетровській області використали важку та реактивну артилерії, а також іранські дрони-камікадзе "Герань-2". Військовослужбовцям з повітряного командування "Схід", як зазначає Резніченко, вдалося збити всі вісім безпілотників, які ЗС РФ випустили у напрямку мирних міст.

Прицільний вогонь із важкої артилерії та РСЗВ "Ураган" загарбники вели Марганецькою та Нікопольською громадами. У ніч із 6 на 7 грудня зафіксовано щонайменше 7 ворожих обстрілів.

"Найбільше постраждав Нікополь. У місті пошкоджено до десятка приватних будинків, господарські будівлі та газопроводи. Спотворили російські снаряди та кілька магазинів, офісні будівлі та коледж", — продовжив Резніченко і додав, що постраждалих серед мирного населення, на щастя, немає.

[ + – ] ЗС РФ з реактивної та важкої артилерії обстріляли Дніпропетровську область [ + – ] ЗС РФ з реактивної та важкої артилерії обстріляли Дніпропетровську область [ + – ] ЗС РФ з реактивної та важкої артилерії обстріляли Дніпропетровську область [ + – ] ЗС РФ з реактивної та важкої артилерії обстріляли Дніпропетровську область

Зазначимо, що ЗС РФ також завдали ракетного удару по Кривому Розі 6 грудня та пошкодили об'єкт промислової інфраструктури. Через обстріл постраждала одна людина.

Армія РФ обстрілювала Дніпропетровську область у ніч із 14 на 15 листопада. Росіяни сумарно випустили майже 60 снарядів, сильно постраждали Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська громади.

Також у ніч з 8 на 9 листопада росіяни завдали масованого удару по Дніпру іранськими дронами-камікадзе.