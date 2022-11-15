Понад 60 снарядів: росіяни вночі атакували Дніпропетровську область, – ОВА (фото)

За словами Валентина Резніченка, ЗС РФ вдарили по території Нікопольського району "Градами" та важкою артилерією.

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У ніч із 14 на 15 листопада російські війська атакували населені пункти Дніпропетровської області. Про це у себе в Telegram-каналі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Чиновник уточнив, що противник вдарив по території Нікопольського району "Градами" та важкою артилерією.

Під удар, зокрема, потрапили Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська громади. Ворог випустив по них загалом майже 60 снарядів.

[ + – ] Наслідки обстрілів у Дніпропетровській області

У Нікополі росіяни влучили в багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також комерційне підприємство. Окрім цього, знищили кілька господарських споруд.

"Зачепили також лінії електропередач і газопровід", — розповів Резніченко.

Унаслідок атаки постраждалих і загиблих немає, наслідки обстрілів продовжують уточнюватися.

Нагадаємо, ЗС РФ не завдають масованих ударів по Україні через дефіцит ракет. Протягом усього жовтня окупанти здійснили пуски лише 15 ракет "Калібр" у напрямку України.

Раніше Фокус писав про те, що в Запоріжжі розпочалася евакуація через обстріл ЗС РФ касетними снарядами. Містян перевозили в безпечне місце через наслідки ракетного удару російських військових