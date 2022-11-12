У Запоріжжі розпочалася евакуація через обстріл ЗС РФ касетними снарядами

Містян перевозять у безпечне місце через наслідки ракетного удару російських військових. У зоні можливої детонації – шість багатоповерхівок.

Related video

У суботу, 12 листопада, після обстрілів Запоріжжя військами РФ в одному з житлових масивів впали касетні снаряди, що не розірвалися. Місцева влада розпочала евакуацію мирних жителів.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв у своєму офіційному Телеграм-каналі.

За його словами, в зоні можливої детонації снарядів, що не розірвалися, знаходяться шість житлових багатоквартирних будинків.

"Ми вже почали евакуювати звідти людей. Частина жителів поїхала самостійно, частину ми вивозимо муніципальним транспортом. Людей годують і за необхідності надають їм медичну допомогу", — написав Куртєв.

Він уточнив, що тимчасова евакуація триватиме до неділі, 13 листопада.

Вибухи у Запоріжжі 12 листопада: що відомо

Близько 16:55 Телеграм-канали почали повідомляти про звуки вибухів у Запоріжжі.

Трохи згодом Анатолій Куртєв у своєму офіційному Телеграм-каналі написав про те, що мешканці чули результат роботи української ППО. Він подякував нашим військовим і попросив мешканців та гостей Запоріжжя по можливості не виходити на вулицю та не чіпати руками підозрілі та невідомі предмети.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що ввечері 12 листопада російські військові випустили у бік Запоріжжя снаряд із ракетного комплексу "Іскандер-К".

За його словами, ракета була "нафаршована" 54 касетними зарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести житлових будинків.

Небезпека касетних снарядів у тому, що вони можуть детонувати будь-якої миті. Усередині касетного снаряда — сотні металевих дрібних елементів, які при детонуванні розлітаються на всі боки і легко "прошивають" навіть бетонні конструкції.

[ + – ] Запоріжжя. Касетний снаряд, що впав біля багатоповерхівок і не розірвався Фото: Кирило Тимошенко/Телеграм

Нагадаємо, в ніч на 6 листопада ЗС РФ завдали двох ракетних ударів по Запоріжжі. Одна з російських ракет потрапила по приватному підприємству, де почалася масштабна пожежа. Загинула одна людина.

Фокус також писав, що ЗС РФ можуть завдати масованих ударів по Україні під час саміту G20. Росія накопичує ракетні резерви і через любов до "сакральних дат" може обстріляти Україну під час проведення саміту.