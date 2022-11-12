В Запорожье началась эвакуация из-за обстрелов ВС РФ кассетными снарядами

Горожан перевозят в безопасное место из-за последствий ракетного удара российских военных. В зоне возможной детонации — шесть многоэтажек.

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В субботу, 12 ноября, после обстрелов Запорожья войсками РФ в одном из жилых массивов упали неразорвавшиеся кассетные снаряды. Местные власти начали эвакуацию мирных жителей.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности городского главы Анатолий Куртев в своем официальном Телеграм-канале.

По его словам, в зоне возможной детонации неразорвавшихся снарядов находятся шесть жилых многоквартирных домов.

"Мы уже начали эвакуировать оттуда людей. Часть жителей уехали самостоятельно, часть мы вывозим муниципальным транспортом. Людей кормят и при необходимости оказывают им медицинскую помощь", — написал Куртев.

Он уточнил, что временная эвакуация продлится до воскресенья, 13 ноября.

Взрывы в Запорожье 12 ноября: что известно

Около 16:55 Телеграм-каналы начали сообщать о звуках взрывов в Запорожье.

Чуть позже Анатолий Куртев в своем официальном Телеграм-канале написал о том, что жители слышали результат работы украинской ПВО. Он поблагодарил наших военных и попросил жителей и гостей Запорожья по возможности не выходить на улицу и не трогать руками подозрительные и неизвестные предметы.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что вечером 12 ноября российские военные выпустили в сторону Запорожья снаряд из ракетного комплекса "Искандер-К".

По его словам, ракета была "нафарширована" 54 кассетными зарядами. Они не разорвались и упали в Шевченковском районе города вблизи шести жилых домов.

Опасность кассетных снарядов в том, что они могут детонировать в любой момент. Внутри кассетного снаряда — сотни металлических мелких элементов, которые при детонировании разлетаются по сторонам и легко "прошивают" даже бетонные конструкции.

[ + – ] Запорожье. Кассетный снаряд, который упал возле многоэтажек и не разорвался Фото: Кирилл Тимошенко/Телеграмм

Напомним, в ночь на 6 ноября ВС РФ нанесли два ракетных удара по Запорожью. Одна из российских ракет попала по частному предприятию, где начался масштабный пожар. Погиб один человек.

Фокус также писал, что ВС РФ могут нанести массированные удары по Украине во время саммита G20. Россия накапливает ракетные резервы и из-за любви к "сакральным датам" может обстрелять Украину во время проведения саммита.