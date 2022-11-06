Два ракетных удара по Запорожью: в Офисе президента показали последствия ночного обстрела (фото)

Одна из российских ракет попала по частному предприятию, где начался масштабный пожар. Погиб один человек.

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В ночь на 6 ноября ВС РФ нанесли два ракетных удара по Запорожью. Об этом у себя в соцсетях написал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Он рассказал, что одна из российских ракет попала по двухэтажному зданию коммерческого предприятия. В результате здесь начался масштабной пожар.

[ + – ] Пожар на частном предприятии в Запорожье

По информации заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, огонь охватил площадь в 800 кв. м.

Спасателям уже удалось ликвидировать пожар, однако один человек на территории предприятия погиб. На месте происшествия продолжается разбор завалов.

[ + – ] Огонь захватил территорию в 800 кв. м

Еще одна ракета упала на территории частного земельного участка. Взрывной волной было повреждено два автомобиля. Как уточняется, здесь обошлось без жертв.

Кирилл Тимошенко также опубликовал фотографии последствий ночного обстрела россиян областного центра.

[ + – ] Кирилл Тимошенко опубликовал фотографии последствий обстрела

Напомним, 5 ноября оккупанты сообщили об обстреле захваченного Донецка из РСЗО HIMARS. После первых взрывов на месте происшествия оказались пропагандисты федерального издания РИА "Новости", которые снимали последствия "прилетов".

Ранее в G7 отреагировали на ракетный террор РФ в Украине. Представители "Большой семерки" назвали обстрелы украинской гражданской инфраструктуры военными преступлениями и пообещали притянуть Россию к ответственности.