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Масштабная "бавовна" в Донецке: оккупанты сообщают об обстреле из РСЗО HIMARS (видео)

удар по донецку
Последствия обстрела улицы Изюмовской

После первых взрывов на месте происшествия оказались пропагандисты федерального издания РИА "Новости", которые снимали последствия "прилетов".

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В Ленинском районе Донецка произошел обстрел. В результате произошло возгорание. Об этом сообщает телеграм-канал "Типичный Донецк".

Возле универмага "Радуга" наблюдается возгорание после обстрела. Российские пропагандисты уже обвинили в ударах украинскую армию. Они заявляют, что ВСУ якобы выпустили из РСЗО HIMARS шесть ракет. Также оккупанты обвинили украинские силы в обстреле из "Града" Киевского района Донецка. Заявляется о 20 выпущенных ракетах.

Сразу после происшествия в Ленинском районе на месте оказались журналисты телеканала "РИА Новости". Они показали последствия обстрела на улице Изюмовской.

Примечательно, что сперва в телеграм-канале "Военный Донецк" сообщали о работе противовоздушной обороны над Донецком. Уже спустя три минуты было заявлено о "прилетах".

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Прилеты по Донецку

На данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним, в соцсетях писали, что в Донецкой области был ликвидирован командир летчиков-вагнеровцев. Подполковник Вячеслав Зангиев командовал вертолетный полком.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили крупнейшее предприятие по производству яиц в Донецкой области. Погибло более 800 тысяч кур.