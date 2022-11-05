Масштабная "бавовна" в Донецке: оккупанты сообщают об обстреле из РСЗО HIMARS (видео)

После первых взрывов на месте происшествия оказались пропагандисты федерального издания РИА "Новости", которые снимали последствия "прилетов".

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В Ленинском районе Донецка произошел обстрел. В результате произошло возгорание. Об этом сообщает телеграм-канал "Типичный Донецк".

Возле универмага "Радуга" наблюдается возгорание после обстрела. Российские пропагандисты уже обвинили в ударах украинскую армию. Они заявляют, что ВСУ якобы выпустили из РСЗО HIMARS шесть ракет. Также оккупанты обвинили украинские силы в обстреле из "Града" Киевского района Донецка. Заявляется о 20 выпущенных ракетах.

Сразу после происшествия в Ленинском районе на месте оказались журналисты телеканала "РИА Новости". Они показали последствия обстрела на улице Изюмовской.

Примечательно, что сперва в телеграм-канале "Военный Донецк" сообщали о работе противовоздушной обороны над Донецком. Уже спустя три минуты было заявлено о "прилетах".

[ + – ] Прилеты по Донецку

На данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним, в соцсетях писали, что в Донецкой области был ликвидирован командир летчиков-вагнеровцев. Подполковник Вячеслав Зангиев командовал вертолетный полком.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили крупнейшее предприятие по производству яиц в Донецкой области. Погибло более 800 тысяч кур.