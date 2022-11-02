ВСУ в Донецкой области ликвидировали командира пилотов-"вагнеровцев", – соцсети

Подполковник Вячеслав Зангиев командовал боевым вертолетным полком. Предположительно, его сбили в Донецкой области в районе Бахмута.

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В Донецкой области ликвидирован командир вертолетного полка из частной военной компании "Вагнера" подполковник Вячеслав Зангиев. Об этом сообщают региональные СМИ Владикавказа, откуда россиянин был родом.

На момент начала полномасштабной войны Зангиев уже был на пенсии, тем не менее поехал воевать в Украину.

Как пишет блогер Necro Mancer, командир "вагнеровцев" предположительно управлял вертолетом "Ми-8", который ВСУ сбили 31 октября в районе Бахмута в Донецкой области.

Напомним, ВСУ также ликвидировали начальника ракетных войск 35-й общевойсковой армии РФ Бориса Тотикова в результате удара HIMARS по штабу российских войск в Изюме. Россиянин управлял войсками на Изюмском направлении.

16 сентября в Луганске был ликвидирован "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко, который был подорван в своем кабинете. Он работал с оккупантами с начала войны в 2014 году.