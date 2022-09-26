ВСУ ликвидировали начальника ракетных войск 35-й общевойсковой армии РФ, – Бутусов

Во время подготовки контрнаступления на Харьковском направлении, ВСУ нанесли удар по штабу российских войск в Изюме.

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Украинские военные при подготовке контрнаступления на Харьковском нанесли ракетный удар по штабу российских войск в Изюме. В результате стало известно о ликвидации полковника Бориса Тотикова. Об этом сообщает главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Фейсбуке.

26 сентября стало известно, что в результате удара HIMARS был ликвидирован начальник ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии ВС РФ полковника Бориса Тотикова. Именно штаб 35-й армии, как утверждает Бутусов, управлял войсками на Изюмском направлении. И именно на этом направлении ВСУ совершили прорыв.

"А теперь как видим, есть определенные основания говорить, что существенные потери понесло российское командование в этом районе. Начальник ракетных войск и артиллерии – одно из ключевых звеньев в современной войне", — заявил Бутусов.

Также он добавляет, что разгром российских войск в значительной мере связано с потерей управляемости группировкой и тщательной работой украинской разведки, которая смогла дислоцировать российские штабы на Харьковщине.

Напомним, 16 сентября в Луганске был ликвидирован "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко, который был подорван в своем кабинете. Он работал с оккупантами с начала войны в 2014 году.

Ранее оккупанты под Бахмутом понесли большие потери. ВСУ разбили парашютно-десантный полк РФ и уничтожили командира Павла Кирова.