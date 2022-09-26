ЗСУ ліквідували начальника ракетних військ 35-ї загальновійськової армії РФ, — Бутусов

Під час підготовки контрнаступу на Харківському напрямку ЗСУ завдали удару по штабу російських військ в Ізюмі.

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Українські військові під час підготовки контрнаступу на Харківському напрямку завдали ракетного удару по штабу російських військ в Ізюмі. В результаті стало відомо про ліквідацію полковника Бориса Тотікова. Про це повідомляє головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у фейсбуці.

26 вересня стало відомо, що внаслідок удару HIMARS було ліквідовано начальника ракетних військ і артилерії 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ полковника Бориса Тотікова. Саме штаб 35-ї армії, як стверджує Бутусов, керував військами на Ізюмському напрямі. І саме на цьому напрямі ЗСУ зробили прорив.

"А тепер, як бачимо, є певні підстави говорити, що суттєвих втрат зазнало російське командування в цьому районі. Начальник ракетних військ і артилерії — одна з ключових ланок у сучасній війні", — заявив Бутусов.

Також він додає, що розгром російських військ значною мірою пов'язаний із втратою керованості угрупуванням і ретельною роботою української розвідки, яка змогла дислокувати російські штаби на Харківщині.

Нагадаємо, 16 вересня в Луганську ліквідували "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка, якого підірввли у його кабінеті. Він працював із окупантами з початку війни у 2014 році.

Раніше окупанти під Бахмутом зазнали великих втрат. ЗСУ розбили парашутно-десантний полк РФ і знищили командира Павла Кірова.