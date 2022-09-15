ЗСУ розбили під Бахмутом парашутно-десантний полк РФ: в окупантів великі втрати (фото)

Підрозділ не може брати участь у бойових діях через масові втрати живої сили й техніки. Два дні тому під Ізюмом ліквідували командира цього полку Павла Кривова.

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Збройні сили України (ЗСУ) знищили значну кількість військових і техніки 137-го парашутно-десантного полку 106-ої парашутно-десантної дивізії ворога. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"За наявною інформацією, підтверджено знищення значної кількості військовослужбовців і військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил Росії на Бахмутському напрямі", — поінформували українські військові.

Через великі втрати цей підрозділ не може продовжувати бойові дії в Україні, окупантам треба провести для цього додаткові заходи, наголосив Генштаб.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан два дні тому повідомив про ліквідацію під Ізюмом командира 137 парашутно-десантного полку, підполковника Павла Кривова.

[ + – ] Павло Кривов зробив "крок доброї волі" під Ізюмом

"Командир 137 пдп підполковник Павло Кривов під Ізюмом зробив "крок доброї волі" — офіційно денацифікувався та демілітаризувався", — зазначив Штефан.

Місце дислокації 137-го гвардійського парашутно-десантного полку

Військова частина 41450 137 гвардійського парашутно-десантного полку розташована в російському місті Рязань. Цей полк — частина 106-ої гвардійської повітрянодесантної дивізії Західного військового округу РФ.

Військовослужбовці 137-го парашутно-десантного полку вже гинули в Україні. У березні Рязанська гордума називала імена 4 загарбників, яких усунули ЗСУ.

Серед загиблих виявився син віцегубернатора Ненецького автономного округу Олександра Дудорова. Дудоров-молодший був заступником політвідділу розвідувальної роти 137-го парашутно-десантного полку 106 Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії.

[ + – ] Дудоров-молодший був заступником політвідділу розвідувальної роти 137-го парашутно-десантного полку

Більшість військових полку пройшла Афганську війну, а в листопаді 1994 року вони брали участь у Першій чеченській війні. Військових десантували в Моздоку й доручили проривати оточення навколо 131-ої мотострілецької бригади під час штурму Грозного.

Головне управління розвідки Міноборони раніше повідомляло про скорочення відправок в Україну солдатів через їхнє небажання воювати. Бійці 5-ої окремої танкової бригади 36-ої загальновійськової армії з Бурятії масово написали рапорти на звільнення.

Фокус раніше писав про знищення елітного підрозділу 1-ої гвардійської танкової армії. Цих військових російське керівництво планувало використовувати для оборони Москви в разі військового конфлікту з НАТО.

Зазначимо, що лише за один день, 8 вересня, українські військові ліквідували 650 загарбників. Військові ВНЗ у Росії вже хочуть провести достроковий випуск курсантів, щоб відправити їх на війну в Україні.