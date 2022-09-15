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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ розбили під Бахмутом парашутно-десантний полк РФ: в окупантів великі втрати (фото)

137-й парашутний полк, російський полк, військові Росії
Військова частина 137-го гвардійського парашутно-десантного полку розташована в Рязані

Підрозділ не може брати участь у бойових діях через масові втрати живої сили й техніки. Два дні тому під Ізюмом ліквідували командира цього полку Павла Кривова.

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Збройні сили України (ЗСУ) знищили значну кількість військових і техніки 137-го парашутно-десантного полку 106-ої парашутно-десантної дивізії ворога. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"За наявною інформацією, підтверджено знищення значної кількості військовослужбовців і військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил Росії на Бахмутському напрямі", — поінформували українські військові.

Через великі втрати цей підрозділ не може продовжувати бойові дії в Україні, окупантам треба провести для цього додаткові заходи, наголосив Генштаб.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан два дні тому повідомив про ліквідацію під Ізюмом командира 137 парашутно-десантного полку, підполковника Павла Кривова.

Павло Кривов, Командир 137 полку, вбито Павла Кривова
Павло Кривов зробив "крок доброї волі" під Ізюмом

"Командир 137 пдп підполковник Павло Кривов під Ізюмом зробив "крок доброї волі" — офіційно денацифікувався та демілітаризувався", — зазначив Штефан.

Місце дислокації 137-го гвардійського парашутно-десантного полку

Військова частина 41450 137 гвардійського парашутно-десантного полку розташована в російському місті Рязань. Цей полк — частина 106-ої гвардійської повітрянодесантної дивізії Західного військового округу РФ.

Військовослужбовці 137-го парашутно-десантного полку вже гинули в Україні. У березні Рязанська гордума називала імена 4 загарбників, яких усунули ЗСУ.

Серед загиблих виявився син віцегубернатора Ненецького автономного округу Олександра Дудорова. Дудоров-молодший був заступником політвідділу розвідувальної роти 137-го парашутно-десантного полку 106 Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії.

син Олександра Дудорова, григорій Дудоров
Дудоров-молодший був заступником політвідділу розвідувальної роти 137-го парашутно-десантного полку

Більшість військових полку пройшла Афганську війну, а в листопаді 1994 року вони брали участь у Першій чеченській війні. Військових десантували в Моздоку й доручили проривати оточення навколо 131-ої мотострілецької бригади під час штурму Грозного.

Головне управління розвідки Міноборони раніше повідомляло про скорочення відправок в Україну солдатів через їхнє небажання воювати. Бійці 5-ої окремої танкової бригади 36-ої загальновійськової армії з Бурятії масово написали рапорти на звільнення.

Фокус раніше писав про знищення елітного підрозділу 1-ої гвардійської танкової армії. Цих військових російське керівництво планувало використовувати для оборони Москви в разі військового конфлікту з НАТО.

Зазначимо, що лише за один день, 8 вересня, українські військові ліквідували 650 загарбників. Військові ВНЗ у Росії вже хочуть провести достроковий випуск курсантів, щоб відправити їх на війну в Україні.