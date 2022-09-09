ЗСУ за добу знищили 650 російських військовослужбовців, — Генштаб (фото)

Із початку вторгнення Росія втратила вбитими близько 51 900 осіб, а найбільші втрати ЗС РФ за день зафіксовані на Донецькому та Харківському напрямках.

Підрозділи Збройних Сил України минулої доби ліквідували 650 російських окупантів. Про це інформує пресцентр Генерального штабу ЗСУ, публікуючи оновлену статистику втрат ЗС РФ.

За даними командування, протягом минулої доби ЗСУ на різних ділянках фронту ліквідували 650 російських військовослужбовців. Загальні втрати особового складу з першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ, за підрахунками Генштабу, становлять 51 900 осіб.

Окрім цього, за добу українські військовослужбовці знищили 10 танків, 55 одиниць автомобільної техніки й 11 артилерійських систем.

Втрати ЗС РФ за 8 вересня:

особовий склад — 650 солдатів;

танки — 10;

бойові броньовані автомобілі — 18 одиниць;

артилерійські системи — 11 одиниць;

РСЗВ — 1 установка;

вертольоти — 1;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4;

автомобільна техніка й автоцистерни з паливом — 55 одиниць;

спецтехніка — 4 одиниці.

Пресцентр Генштабу ЗСУ стверджує, що найбільші втрати ЗС РФ за добу зафіксовані на Донецькому та Харківському напрямках.

[ + – ] ЗСУ за добу знищили 650 російських військовослужбовців

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ у зведенні від 9 вересня підтвердив просування української армії на 50 кілометрів на Харківському напрямку. За добу підрозділи Збройних Сил також відбили спроби наступу ЗС РФ у напрямку семи населених пунктів, змусивши окупантів із втратами відступити на колишні позиції.

Також повідомлялося, що ЗСУ успішно проводять контрнаступ на Херсонському напрямку, знищуючи особовий склад і бойову техніку ЗС РФ. Протягом 8 вересня українським військовослужбовцям вдалося ліквідувати 59 загарбників, кілька артилерійських систем і три реактивні установки залпового вогню "Ураган".