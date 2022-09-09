ВСУ за сутки уничтожили 650 российских военнослужащих, — Генштаб (фото)

С начала вторжения Россия потеряла убитыми около 51900 человек, а наибольшие потери ВС РФ за день зафиксированы на Донецком и Харьковском направлениях.

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. Об этом информирует пресс-центр Генерального штаба ВСУ, публикуя обновленную статистику потерь ВС РФ.

По данным командования, в течение минувших суток ВСУ на разных участках фронта ликвидировали 650 российских военнослужащих. Общие потери личного состава с первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ, по подсчетам Генштаба, составляют 51900 человек.

Помимо этого, за сутки украинские военнослужащие уничтожили 10 танков, 55 единиц автомобильной техники и 11 артиллерийских систем.

Потери ВС РФ за 8 сентября:

личный состав — 650 солдат;

танки — 10;

боевые бронированные автомобили — 18 единиц;

артиллерийские системы — 11 единиц;

РСЗО — 1 установка;

вертолеты — 1;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4;

автомобильная техника и автоцистерны с топливом — 55 единиц;

спецтехника — 4 единицы.

Пресс-центр Генштаба ВСУ утверждает, что наибольшие потери ВС РФ за сутки зафиксированы на Донецком и Харьковском направлениях.

[ + – ] ВСУ за сутки уничтожили 650 российских военнослужащих

Напомним, Генеральный штаб ВСУ в сводке от 9 сентября подтвердил продвижение украинской армии на 50 километров на Харьковском направлении. За сутки подразделения Вооруженных сил также отбили попытки наступления ВС РФ в направлении семи населенных пунктов, вынудив оккупантов с потерями отступить на прежние позиции.

Также сообщалось, что ВСУ успешно проводят контрнаступление на Херсонском направлении, уничтожая личный состав и боевую технику ВС РФ. В течение 8 сентября украинским военнослужащим удалось ликвидировать 59 захватчиков, несколько артиллерийских систем и три реактивные установки залпового огня "Ураган".