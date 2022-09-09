Контрнаступление на Херсон: за сутки уничтожили 59 россиян и 3 "Урагана", — командование

Наши военные нанесли 6 авиаударов и 265 ракетно-артиллерийских залпов по технике и складам с боеприпасами ВС РФ. Среди прочего, разбит танк Т-72, две пушки "Пион" и гаубица "Мста-С".

За минувшие сутки ВСУ уничтожили два склада боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области и паромную переправу в Новой Каховке. Оккупационные войска в общей сложности потеряли на юге 59 человек личного состава. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

Потери российских войск за сутки в Украине:

3 РСЗО "Ураган";

две пушки "Пион";

гаубица "Мста-С";

3 артиллерийско-минометные системы;

танк Т-72;

6 единиц бронетехники.

Тактика россиян

В южных регионах Украины российские войска, главным образом, пытаются удержать захваченные рубежи, проводят воздушную разведку, но усилиями наших военных были уничтожены 2 БПЛА с собранным видео- и фотоматериалом.

Предпринимаются попытки улучшить логистику за счет понтонных переправ через Днепр и Ингулец.

Действия украинских военных

ВСУ нанесли 6 авиа- и 265 ракетно-артиллерийских ударов. В качестве целей, среди прочего, были вражеские реактивные системы залпового огня, логистические пункты, места скопления техники и вооружений.

Угроза с моря

В Черном море находится 3 российских надводных носителя с 24 крылатыми ракетами "Калибр" на борту. К тому же, в шторм к берегу могут приплыть якорные мины.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ отчитались об освобождении Балаклеи. В то же время, прокремлевские средства массовой информации все еще утверждают, что город контролируется российскими войсками.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев и сообщил о поставках нового оружия: какие вооружения получат ВСУ? Среди прочего, это бронемобили Humvee, гаубицы и снаряды для артиллерийских систем.