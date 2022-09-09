Контрнаступ на Херсон: за добу знищили 59 росіян і 3 "Урагани", — командування

Наші військові завдали 6 авіаударів і 265 ракетно-артилерійських залпів із техніки та складів із боєприпасами ЗС РФ. Серед іншого, розбитий танк Т-72, дві гармати "Піон" і гаубиця "Мста-С".

Минулої доби ЗСУ знищили два склади боєприпасів у Бериславському районі Херсонської області й поромну переправу в Новій Каховці. Окупаційні війська загалом втратили на півдні 59 осіб особового складу. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у Facebook.

Втрати російських військ за добу в Україні:

3 РСЗВ "Ураган";

дві гармати "Піон";

гаубиця "Мста-С";

3 артилерійсько-мінометні системи;

танк Т-72;

6 одиниць бронетехніки.

Тактика росіян

У південних регіонах України російські війська, головним чином, намагаються утримати захоплені рубежі, проводять повітряну розвідку, але зусиллями наших військових було знищено 2 БПЛА зі зібраним відео- та фотоматеріалом.

Робляться спроби покращити логістику за рахунок понтонних переправ через Дніпро й Інгулець.

Дії українських військових

ЗСУ завдали 6 авіа- та 265 ракетно-артилерійських ударів. Як цілі, серед іншого, були ворожі реактивні системи залпового вогню, логістичні пункти, місця скупчення техніки й озброєнь.

Загроза з моря

У Чорному морі розташовані 3 російські надводні носії з 24 крилатими ракетами "Калібр" на борту. До того ж у шторм до берега можуть припливти якірні міни.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ відзвітували про звільнення Балаклії. Водночас прокремлівські засоби масової інформації все ще стверджують, що місто контролюють російські війська.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Київ і повідомив про постачання нової зброї: які озброєння отримають ЗСУ? Серед іншого, це бронемобілі Humvee, гаубиці та снаряди для артилерійських систем.