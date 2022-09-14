У РФ масово скасовують відправки солдатів в Україну через їхнє небажання воювати, – ГУР (фото)

Командування ЗС РФ на розв'язання проблеми з чисельністю військ розпорядилося скоротити час на реабілітацію поранених бійців.

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У Росії масово скасовують заплановані відправки військовослужбовців для участі у повномасштабній війні проти України. Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

За даними відомства, відправки солдатів в Україну скасовують через небажання військовослужбовців брати участь у бойових діях.

Як приклад, ГУР МОУ наводить бійців 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії, що дислокуються в Республіці Бурятія. Військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення через небажання брати участь у повномасштабній війні, а командування звільняє їх зі служби без пільг.

Особовий склад 5-ї окремої танкової бригади, який зараз бере участь у боях на території України, може отримати відпустку лише з поважних причин — смерть близьких родичів.

ГУР також володіє інформацією про катастрофічний брак живої сили у підрозділах, задіяних у повномасштабній війні. Розвідники стверджують, що для розв'язання цієї проблеми командування ЗС РФ розпорядилося суттєво скоротити час на реабілітацію солдатів, які отримали поранення та контузії.

"Пораненим у шпиталях спеціально спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції і пропонують повернутися на війну в Україну. Лікарям "радять" давати дозвіл на планові хірургічні втручання лише після завершення війни або прямого дозволу командира пораненого", — йдеться в пресрелізі ГУР.

Відомство також зазначає, що зараз ЗС РФ намагаються посилити своє угруповання в районі окупованого Херсона наявними резервами. Для здійснення цієї мети, за даними ГУР, планується передислокація 4-х батальйонів "кадировців" на вказаний напрямок.

[ + – ] Солдати ЗС РФ масово відмовляються їхати на війну в Україну, — ГУР

Варто зазначити, що під час контрнаступу ЗСУ, станом на 14 вересня, звільнили понад 8 тисяч квадратних кілометрів.

Також повідомлялося, що елітний підрозділ ЗС РФ, який готували для оборони Москви та прямого конфлікту з НАТО, зазнав серйозних втрат у війні проти України. ЗСУ змогли розгромити 1-у гвардійську танкову армію, яку не відновили до контрнаступу українських військ.