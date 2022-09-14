В РФ массово отменяют отправки солдат в Украину из-за их нежелания воевать, – ГУР (фото)

Командование ВС РФ для решения проблемы с численностью войск распорядилось сократить время на реабилитацию раненых бойцов.

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В России массово отменяют запланированные отправки военнослужащих для участия в полномасштабной войне против Украины. Об этом информирует пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

По данным ведомства, отправки солдат в Украину отменяются из-за нежелания военнослужащих принимать участие в боевых действиях.

В качестве примера ГУР МОУ приводит бойцов 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии, которая дислоцируется в Республике Бурятия. Военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение из-за нежелания участвовать в полномасштабной войне, а командование увольняет их со службы без каких-либо льгот.

Личный состав 5-й отдельной танковой бригады, который в данный момент участвует в боях на территории Украины, может получить отпуск исключительно по уважительным причинам — смерть близких родственников.

ГУР также владеет информацией о катастрофической нехватке живой силы в подразделениях, задействованных в полномасштабной войне. Разведчики утверждают, что для решения этой проблемы командование ВС РФ распорядилось существенно сократить время на реабилитацию солдат, получивших ранения и контузии.

"Раненым в госпиталях специально упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину. Врачам "советуют" давать разрешение на плановые хирургические вмешательства только по завершению войны или по прямому разрешению командира раненого", — говорится в пресс-релизе ГУР.

Ведомство также отмечает, что в данный момент ВС РФ пытаются усилить свою группировку в районе оккупированного Херсона за счет существующих резервов. Для осуществления этой цели, по данным ГУР, планируется передислокация 4-х батальонов "кадыровцев" на указанное направление.

[ + – ] Солдаты ВС РФ массово отказываются ехать на войну в Украину, — ГУР

Стоит отметить, что в ходе контрнаступления ВСУ, по состоянию на 14 сентября, освободили более 8 тысяч квадратных километров.

Также сообщалось, что элитное подразделение ВС РФ, которое готовили для обороны Москвы и прямого конфликта с НАТО, понесло серьезные потери в войне против Украины. ВСУ смогли разгромить 1-ю гвардейскую танковую армию, которая не была восстановлена к контрнаступлению украинских войск.