ВСУ разгромили элитную бригаду ВС РФ, которую готовили для войны с НАТО, — разведка Британии

1-я гвардейская танковая бригада, понесшая серьезные потери в первые недели большой войны, не была восстановлена к контрнаступлению украинских войск.

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Вооруженные силы Украины в ходе продвижения на Харьковском направлении разгромили элитное подразделение ВС РФ, которое предназначалось для обороны Москвы в случае прямого конфликта с НАТО. Об этом говорится в свежем отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании от 13 сентября.

По данным ведомства, часть выведенных российских сил из Харьковской области на фоне продвижения ВСУ относилась к 1-й гвардейской танковой бригаде, которая подчинялась Западному военному округу РФ.

Британские разведчики отмечают, что это подразделение понесло серьезные потери в первые недели полномасштабного вторжения в Украину и не было полностью восстановлено до момента контрнаступления украинской армии.

ВСУ во время боев на Харьковском направлении, как сказано в отчете, разгромили элитную 1-ю гвардейскую танковую бригаду, которая предназначалась для обороны Москвы в случае прямого вооруженного конфликта с Североатлантическим Альянсом.

"После того, как 1-я гвардейская танковая бригада и другие соединения ЗВО сильно потерпели поражение, обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, сильно ослаблены. На восстановление этого потенциала России, вероятно, потребуются годы", — добавили в военной разведки Великобритании, комментируя провал ВС РФ на Харьковском направлении.

[ + – ] ВСУ разгромили 1-ю гвардейскую танковую бригаду, которую готовили для войны с НАТО

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, 1-я гвардейская танковая бригада понесла серьезные потери в ходе полномасштабного вторжения. По состоянию на май 2022 года, элитное российское подразделение потеряла до 409 военнослужащих, а также свыше 300 единиц боевой техники.

[ + – ] 1-й гвардейская танковая бригада ВС РФ понесла серьезные потери в Украине

Напомним, ранее издание Forbes подсчитало убытки ВС РФ в ходе успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. В течение нескольких дней российская армия потеряла сотни бронированных машин и артиллерийских систем на общую сумму в $673 млн. Самой дорогой утратой стал комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1", который оценивается почти в $57 млн.

Также сообщалось, что ВС РФ не могут укрепить новую линию фронта после успешного контрнаступления ВСУ и вынуждены отступать из Харьковской области на другие направления.