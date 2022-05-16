Свыше 400 военных: украинская разведка получила данные о потерях 1-й танковой армии ВС РФ

По данным ГУР Минобороны, документы отражают данные потерь за первые две недели вторжения. Украинские военные смогли уничтожить или захватить свыше 300 единиц техники.

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В ходе полномасштабного российского вторжения в Украину 1-я танковая армия ВС России потеряла до 409 лиц. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Разведчики получили доступ к документу, который описывает потери 1-й танковой армии по состоянию на 15 марта:

убитыми — 61

ранеными — 209

пропавших без вести — 44

сдались в плен — 96 военных

заболели — 2

Общие потери в армии составили 409 лиц. Также за две недели украинские военные уничтожили и захватили 308 единиц боевой техники из состава 1-й танковой армии.

[ + – ] Потери 1-й танковой армии ВС РФ [ + – ] Потери 1-й танковой армии ВС РФ [ + – ] Потери 1-й танковой армии ВС РФ [ + – ] Потери 1-й танковой армии ВС РФ [ + – ] Потери 1-й танковой армии ВС РФ

Также в документе указываются все подразделения, принимающие участие во вторжении, фамилии и звания оккупантов, которые погибли, получили ранения, попали в плен или без вести.

1-я гвардейская танковая армия находится в нескольких областях России. Главный штаб находится в Одинцово, Московской области. В нее входят различные танковые, мотострелковые, ракетные и зенитные ракетные бригады.

Напомним, 15 мая украинские военные уничтожили Т-72Б3 под Изюмом по наводке дрона.

Также по данным NYT, разгром ВС РФ при форсировании Донца стал одним из самых смертоносных эпизодов войны.