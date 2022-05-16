Понад 400 військових: українська розвідка отримала дані про втрати 1-ї танкової армії ЗС РФ

За даними ГУР Міноборони, документи відображають дані втрат за перші два тижні вторгнення. Українські військові змогли знищити чи захопити понад 300 одиниць техніки.

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Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну 1-а танкова армія ЗС Росії втратила до 409 осіб. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Розвідники отримали доступ до документа, який визначає втрати 1-ї танкової армії станом на 15 березня:

вбиті — 61;

поранені — 209;

зниклі безвісти — 44;

здалися в полон — 96 військових;

захворіли — 2.

Загальні втрати в армії становили 409 осіб. Також за два тижні українські військові знищили та захопили 308 одиниць бойової техніки зі складу 1-ї танкової армії.

[ + – ] Втрати 1-ї танкової армії ЗС РФ [ + – ] Втрати 1-ї танкової армії ЗС РФ [ + – ] Втрати 1-ї танкової армії ЗС РФ [ + – ] Втрати 1-ї танкової армії ЗС РФ [ + – ] Втрати 1-ї танкової армії ЗС РФ

Також у документі зазначаються всі підрозділи, які беруть участь у вторгненні, прізвища та звання окупантів, які загинули, отримали поранення, потрапили в полон або зникли безвісти.

1-а гвардійська танкова армія перебуває у кількох областях Росії. Головний штаб знаходиться в Одинцово, Московської області. До неї входять різні танкові, мотострілецькі, ракетні та зенітні ракетні бригади.

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