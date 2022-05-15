За наведенням дрона ЗСУ знищили російський танк Т-72Б3 під Ізюмом (відео)

За словами журналіста Романа Доніка, механік, зважаючи на все, загинув. Ще двоє втекли, хоча незрозуміло, вижили чи ні після детонації боєкомплекту.

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93-та окрема механізована бригада "Холодний Яр" ліквідувала російський танк Т-72Б3. Машина перебувала у русі, тому механік, швидше за все, загинув. Ще двоє військовослужбовців з екіпажу втекли. Про це повідомив волонтер і журналіст Роман Донік.

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"Так 93 ОМБр "Холодний Яр" випаровує російські танки. Розібрали на гайки Т-72Б3 <…> Під час влучання танк рухався, тому механік додому не поїде, — йдеться в повідомленні. — Ще двоє втекли, хоча незрозуміло, вижили чи ні після детонації боєкомплекту. Якщо вижили, то багато цікавого розкажуть своїм колегам "асвабадітєлям". І ще танк вдалося знайти коптером DJI Maviс3. Це просто для розуміння навіщо вони потрібні".

Раніше Фокус повідомляв, що військовослужбовець ЗСУ підірвав боєкомплект танка ЗС РФ. Танк горів кілька секунд, після чого відбулася потужна детонація снарядів, що знаходилися в танку, під час якої міг загинути весь його екіпаж.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили захоплені залізничні мости біля Сєвєродонецька та Лисичанська, якими російська армія переміщала техніку. Радник голови МВС Антон Геращенко зазначив, що це була ключова ділянка залізниці між Сєвєродонецьком і Лисичанськом.