По наводке дрона ВСУ уничтожили российский танк Т-72Б3 под Изюмом (видео)

По словам журналиста Романа Доника, механик, судя по всему, погиб. Еще двое убежали, хотя неясно, выжили или нет после детонации боекомплекта.

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93-я отдельная механизированная бригада "Холодний Яр" ликвидировала российский танк Т-72Б3. Машина находилась в движении, поэтому механик, скорее всего, погиб. Еще два военнослужащих из экипажа убежали. Об этом сообщил волонтер и журналист Роман Доник.

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"Так 93 ОМБр "Холодный Яр" испаряет российские танки. Разобрали на гайки Т-72Б3 <…> Во время попадания танк двигался, поэтому механик домой не поедет, — говорится в сообщении. — Еще двое убежали, хотя неясно, выжили или нет после детонации боекомплекта. Если выжили, то много интересного расскажут своим коллегам-освободителям. А еще танк удалось найти коптером DJI Maviс3. Это к вопросу о том, зачем они нужны".

Ранее Фокус сообщал, что военнослужащий ВСУ взорвал боекомплект танка ВС РФ. Танк горел несколько секунд, после чего произошла мощная детонация снарядов, находившихся в танке, во время которой мог погибнуть весь его экипаж.

Напомним, что ВСУ уничтожили захваченные ж/д мосты возле Северодонецка и Лисичанска, по которым российская армия перемещала технику. Советник главы МВД Антон Геращенко отметил, что это был ключевой участок железной дороги между Северодонецком и Лисичанском.