Бои в Харьковской области: Армия РФ лишилась техники примерно на $700 млн, – Forbes

За 6 дней ВСУ уничтожили около 160 бронированных машин и 100 артиллерийских систем ВС России. Самая дорогая утрата врага — комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" за 57 млн долларов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время контрнаступления в Харьковской области уничтожили техники российских оккупантов на 673 млн долларов. Такие расчеты приводит журнал Forbes.

С 6 по 11 сентября ВСУ уничтожили 590 единиц вражеской техники. Противник потерял 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.

Самой дорогой утратой захватчиков, по подсчетам издания, стал комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" за 57 млн долларов, который стоял в Запорожской области.

ВС РФ потеряли в Харьковской области истребитель-бомбардировщик Су-34 (36 млн долларов) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" (25 млн долларов).

[ + – ] Комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" стоял в Запорожской области

Аналитики проекта Oryx подсчитали, что с 6 по 10 сентября украинские военные захватили 129 единиц техники, которую Forbes оценил в 104 млн долларов. Из этого количества — 9 гаубиц Мста-С и Мста-Б на сумму более 43 млн долларов.

По данным Министерства обороны Украины, ВСУ освободили почти 6 тыс. кв. километров территории к 12 сентября. На границе с РФ освободили два села — Стрелечье и Терновая, а из Святогорска Донецкой области появились фото с флагами Украины.

В освобожденном Изюме Харьковской области ВСУ зачищают территорию от российских захватчиков. Жителям разрешили вернуться в город примерно через 10 дней.

Глава оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев посчитал, что ВСУ превосходили врага в численном соотношении 8 к 1. В Кремле называют бегство ВС РФ из городов тактическим решением.