Контрнаступление ВСУ под Харьковом: украинских военных было в 8 раз больше, — представитель РФ
По словам коллаборациониста Виталия Ганчева, российские войска отошли, чтобы тактически перегруппироваться и сохранить личный состав.
Руководитель оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что во время контрнаступления на харьковском направлении украинских силы превосходила ВС РФ в количественном соотношении 8 к 1. Об этом сообщает прокремлевское информагентство "РИА".
По словам коллаборациониста, российские войска отошли для сохранения личного состава. Заявление Ганчева согласуется с кремлевским нарративом о том, что отступление со стороны ВС РФ было тактической перегруппировкой. Подобные заявления делали и другие высокопоставленные кремлевские чиновники.
Кто такой Виталий Ганчев?
Уроженец Харькова 47-летний Ганчев до 2013 года работал в украинской милиции. С 2014-го возглавляет экономический отдел Октябрьского районного управления так называемого "МВД ЛНР". С марта 2022-го руководит администрацией Харьковской области. Подозревается в коллаборационизме и госизмене.
Напомним, что, по оценкам Минобороны, войска РФ могут ответить контратакой в Харьковской области. Украинские силы не будут продвигаться далеко вглубь, так как это чревато потенциальным окружением из-за того, что ВС РФ перебрасывают свежее подкрепление.
Ранее Фокус сообщал, что в деоккупированных селах под Харьковом находят следы военных преступлений. Свидетели утверждают, что двух мужчин из поселка Зализничное убили выстрелами в голову в собственном доме и оставили в луже крови.