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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

Контрнаступление ВСУ под Харьковом: украинских военных было в 8 раз больше, — представитель РФ

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Разбитые российские танки.

По словам коллаборациониста Виталия Ганчева, российские войска отошли, чтобы тактически перегруппироваться и сохранить личный состав.

Руководитель оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что во время контрнаступления на харьковском направлении украинских силы превосходила ВС РФ в количественном соотношении 8 к 1. Об этом сообщает прокремлевское информагентство "РИА".

По словам коллаборациониста, российские войска отошли для сохранения личного состава. Заявление Ганчева согласуется с кремлевским нарративом о том, что отступление со стороны ВС РФ было тактической перегруппировкой. Подобные заявления делали и другие высокопоставленные кремлевские чиновники.

Кто такой Виталий Ганчев?

Уроженец Харькова 47-летний Ганчев до 2013 года работал в украинской милиции. С 2014-го возглавляет экономический отдел Октябрьского районного управления так называемого "МВД ЛНР". С марта 2022-го руководит администрацией Харьковской области. Подозревается в коллаборационизме и госизмене.

Напомним, что, по оценкам Минобороны, войска РФ могут ответить контратакой в Харьковской области. Украинские силы не будут продвигаться далеко вглубь, так как это чревато потенциальным окружением из-за того, что ВС РФ перебрасывают свежее подкрепление.

Ранее Фокус сообщал, что в деоккупированных селах под Харьковом находят следы военных преступлений. Свидетели утверждают, что двух мужчин из поселка Зализничное убили выстрелами в голову в собственном доме и оставили в луже крови.